Fast schon einem Naturgesetz gleich, kommt jedes Jahr die Liste „Natur des Jahres“ heraus, auf der Tiere, Pflanzen und Ökosysteme stehen, die in dem jeweiligen Betrachtungsjahr eine besondere Aufmerksamkeit genießen sollen.

Auch für 2019 gibt es wieder eine solche Liste, und einige der genannten Tiere und Pflanzen kommen auch bei uns vor Ort vor. So zum Beispiel das Reh, das von der Deutschen Wildtier Stiftung zum „Wildtier des Jahres 2019“ gekürt worden ist. In der Begründung heißt es: Mit der Wahl soll auf Konflikte mit der Land- und Forstwirtschaft hingewiesen werden. Dass Rehe kleine Bäume anfressen, ist für viele Förster nicht akzeptabel, weshalb sie diese vor allem in Wäldern oft strikt bejagen. Im Offenland ist Verletzen und Töten von Rehkitzen während der Wiesenmahd ein Problem. Die Geburt der Rehkitze im Mai fällt in denselben Monat, in dem viele Landwirte ihre Wiesen mähen, so die Deutsche Wildtier Stiftung.

Ein anderes Tier, das 2019 besonders viel Aufmerksamkeit erweckt, kommt ebenfalls in unseren Breiten vor. Es ist die Rostrote Mauerbiene. „Die Wildbiene gehört mit zu den ersten, die im Frühling aktiv werden“, sagt dazu Dr. Thomas Hövelmann vom NABU Münster. In der 20-jährigen Geschichte des „Insekts des Jahres“ ist es bereits die zweite Wildbiene, die diesen Titel verliehen bekommt. „Wir möchten mit dieser Wahl auch auf das Arten­sterben der Wildbienen aufmerksam machen – auch wenn unser Jahresinsekt bisher nicht als gefährdet gilt“, begründet Professor Thomas Schmitt, Direktor des Senckenberg Deutschen Entomologischen Instituts in Müncheberg und Vorsitzender des Auswahl-Kuratoriums, die Entscheidung. „Auch wollen wir auf die hohe Bedeutung der Bestäubung als Ökosystemdienstleistung hinweisen, die für unsere Nahrungsmittelproduktion äußerst wichtig ist.“

„Vogel des Jahres“ ist die Feldlerche. „Die Lerche war früher einer der häufigsten Feldvögel. Dies hat die Art jedoch nicht vor einem erheblichen Rückgang in den letzten Jahren bewahrt“, berichtet Dr. Thomas Hövelmann. Bekannt ist der Vogel vor allem für das Balzverhalten der Männchen, bei dem sie spiralförmig auffliegen, um anschließend mehrere Minuten lang rüttelnd, das heißt auf einer Stelle fliegend, ihren unverwechselbaren Jubelgesang von sich zu geben, um ihre Reviere abzugrenzen. Leider komme der Vogel in vielen Regionen nur noch selten vor, weshalb sich der NABU immer sehr freue, wenn Menschen mitteilen, wenn sie eine Feldlerche gesichtet haben, so Hövelmann weiter.

Der „Baum des Jahres“ hingegen gilt gerade in Nordrhein-Westfalen als stark gefährdet. Es ist die Flatterulme, die als einzige ihrer Art die Ulmenkrankheit weitestgehend unbeschadet überstanden hat. Dennoch gilt sie in sieben Bundesländern laut „Roter Liste“ als gefährdet. Ursache ist der starke Verlust ihrer natürlichen Lebensräume im Verlauf der letzten zwei Jahrhunderte. Dabei spiele die Flatterulme unter anderem für die Biodiversität im Sinne einer nachhaltigen Forstwirtschaft eine wichtige Rolle und sei für die heimischen Wälder und Auen unverzichtbar, so die „Baum des Jahres“-Stiftung.