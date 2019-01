Lienen-Kattenvenne -

Das ist noch einmal gut gegangen: In einer Halle einer Holzhandlung mitten in Kattenvenne ist am späten Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Gerade noch rechtzeitig konnten die per Vollalarm angerückten Wehrleute eine Durchzündung verhindern. Wegen des Qualms mussten nahe gelegene Wohnungen evakuiert werden.