Am Ortstrand von Osterwick hat sich am Mittwoch gegen 5.40 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Rosendahl überholte auf dem Weg nach Darfeld einen Lkw. Nach dem Überholvorgang geriet er ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge auf schneeglatter Straße ins Schleudern und prallte seitlich mit dem Heck in den Bus, der anschließend frontal gegen einen Straßenbaum fuhr.

Beide Fahrer mussten von der Feuerwehr befreit werden und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die sechs Fahrgäste im Bus wurden leicht verletzt. Für die Bergung des Busses und des Autos wurden Abschlepper angefordert. Die Darfelder Straße wurde komplett gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.