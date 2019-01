Über 90 Prozent der gewerkschaftsgebundenen Mitarbeiter des Lüdinghauser Maggi-Werks haben am Dienstagnachmittag im Rahmen einer Mitgliederversammlung dem am 19. und 20. Dezember mit den Unternehmensvertretern der Nestlé Deutschland ausgehandelten Haustarifvertrag zugestimmt. Dieser Vertrag sichert den Bestand des Werkes bis Ende 2022, regelt aber auch Fragen etwa der Stellenstreichungen und Altersteilzeit- und Abfindungsregelungen. Fest steht damit auch, dass 95 Stellen im Werk gestrichen werden. Das erklärte der Betriebsratsvorsitzende Ortwin Tork gegenüber den Westfälischen Nachrichten.

Zweifel bei Belegschaft bleiben

Der Betriebsratsvorsitzende äußerte sich zufrieden mit dem Votum der Gewerkschaftsmitglieder, das auch in der anschließenden Mitarbeiterversammlung Zustimmung gefunden habe. An der Versammlung nahm neben den Gewerkschaftsvertretern Manfred Sträter und Andreas Zorn, dem Nestlé-Gesamtbetriebsratsvorsitzenden, von Unternehmensseite Nestlé-Technikvorstand Alexander Knoch teil. Dennoch, so Tork, habe es vor dem Hintergrund bisheriger Erfahrungen deutliche Zweifel in der Belegschaft gegeben, ob denn die getroffenen Vereinbarungen tatsächlich bis Ende 2022 Bestand hätten.

Erneuert worden sei die Zusage durch die Unternehmensvertreter, dass eine neue Teigwarenlinie im Lüdinghauser Werk entstehen soll. Darüber hinaus sei bekräftigt worden, „dass man über eine Investition in Höhe von zwei Millionen Euro in den Logistikbereich nachdenken werde“, sagte Tork.

Betriebsrat bei Minister Laumann

Unterstützung hatte sich die Maggi-Belegschaft auch in Düsseldorf geholt. Dort war eine Delegation am Montag bei Arbeitsminister Karl-Josef Laumann. Der, so Tork, habe in dem Gespräch betont, dass eine Einigung in Sachen Erhaltung des Standortes nur mit einer starken Gewerkschaft und Mitarbeitervertretung möglich gewesen sei. Hilfreich sei in den vergangenen Monaten auch durchaus die Initiative von Lüdinghausens Bürgermeister gewesen. Der, so Tork, habe sich mit den Stadtoberhäuptern der anderen von Entlassungen und Schließung bedrohten Nestlé-Standorten in Verbindung gesetzt, um bei der Unternehmensführung für den Erhalt zu werben.

Der Betriebsratsvorsitzende Tork ist zudem überzeugt, dass das erzielte und jetzt auch von den Mitarbeitern abgesegnete Ergebnis nur aufgrund des solidarischen Agierens der betroffenen Betriebe unter dem Nestlé-Dach – Ludwigsburg, Weidling und Biessenhofen – zustande gekommen ist.