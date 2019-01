Panikmache ist keine Sache von Franz-Josef Feldkämper. Dennoch rät der Obermeister der Zweiradmechaniker-Innung Steinfurt allen Menschen, die sich für den Kauf eines E-Bikes interessieren, sich frühzeitig zu informieren. „Es ist nicht auszuschließen, dass es zu Engpässen bei der Lieferung von Batterien kommen kann“, sagt der Zweiradmechaniker-Meister aus Ibbenbüren. Grund: der Trend zur E-Mobilität auf zwei Rädern ist seit Jahren ungebrochen. Nun könnte der Ausbau von E-Mobilität in der Automobilindustrie für eine Verknappung von Lithium-Ionen-Zellen auf dem Weltmarkt sorgen. „Wer sich für E-Mobilität auf zwei Rädern interessiert, sollte bald handeln“, rät der Innungsobermeister.

Was in der Automobilindustrie langsam ins Rollen kommt, bestimmt den Zweiradmarkt seit Jahren. „Rund jedes fünfte Fahrrad auf der Straße ist inzwischen ein E-Bike. Es ist davon auszugehen, dass sich der Gesamtmarkt auf hohem Niveau stabilisiert“, beschreibt Feldkämper die Erwartungen der Branche. Der niederschlagsarme und warme Sommer hat der Branche zuletzt gute Zahlen beschert. Die aktuellen Marktdaten des Zweirad-Industrie-Verbandes (ZIV) weisen für das erste Halbjahr 2018 einen Anstieg des Absatzes von Fahrrädern und E-Bikes um sechs Prozent aus. Nach einer Schätzung des ZVI wurden im ersten Halbjahr 2018 etwa 670 000 E-Bikes verkauft. Für das Jahr 2018 rechnet der Verband mit einer Steigerung des E-Bike-Absatzes in Höhe von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Dabei weisen moderne E-Bikes viele technische Neuerungen für mehr Sicherheit auf zwei Rädern auf. So geht der Trend dahin, die Akkus in den Fahrradrahmen zu integrieren. Neu ist auch ein Anti-Blockier-System für Elektrofahrräder. „Bosch hat dieses System herausgebracht“, sagt Feldkämper. Das ABS-System sorgt für eine verbesserte Fahrstabilität und Lenkbarkeit auch bei rutschigen Bedingungen.

Ganz ohne Luft kommen neu entwickelte Reifen für Fahrräder und E-Bikes heraus. Die mit einem speziellen elastischen Partikelschaumstoff gefüllten Reifen können auf jede handelsübliche Felge aufgezogen werden und haben eine garantierte Laufleistung von rund 10 000 Kilometern.

Für 2019 rechnet die Zweiradmechaniker-Innung mit weiteren technischen Neuerungen. „Dabei geht es immer mehr ins Detail“, so der Obermeister. „Zum Beispiel mit Antriebsketten, die länger halten, oder Bremslichtern.“