Was raten Sie Eltern: Wie sollen sie ihr Kind auffangen, wenn es in eine Situation gerät wie die Kinder in Lengerich?

Mangel: Erst mal ist günstig, dass schon Notfall-Seelsorger vor Ort waren. Das war in Lengerich der Fall. Eltern sollten wissen, dass jede Reaktion nach einem solchen Ereignis normal ist: Das Kind kann traurig oder still, aggressiv oder auch ungehalten sein. Denkbar sind körperliche Symptome wie Übelkeit, Schwindel und Schüttelfrost. Kinder können auch Schuldgefühle haben, weil sie zum Beispiel einem anderen Kind nicht geholfen haben. Da sind viele Reaktionen möglich, die die Eltern nicht vorhersehen. Das ist nach so einem Ereignis normal. Kinder reagieren da sehr unterschiedlich. Eltern sollen das aushalten können.

Was würden Sie tun, wenn Ihr Kind in der Halle gewesen wäre?

Mangel: Ich würde zuhören. Dann bekäme ich einen Eindruck, wie es ihm geht. Wenn es meinem Kind sehr schlecht geht, würde ich es ein, zwei Tage nicht zur Schule schicken. Ich würde das von seinem Zustand und nicht von dem Ereignis abhängig machen. Viele Kinder werden auch sagen: „Ich will wieder zur Schule gehen.“ Das ist auch in Ordnung.

Was brauchen Kinder in solch einer Situation?

Mangel: Das Oberziel ist Sicherheit. Gut ist, wenn die Familie den normalen Alltag beibehält. Die Familie sollte Struktur geben, das gibt Sicherheit. Das Kind braucht Geborgenheit.

Was braucht es nicht?

Mangel: Wir neigen dazu, gute Ratschläge zu geben. Das ist nicht ratsam. Ungünstig ist auch, das Geschehene zu bagatellisieren. Sätze wie „Das kriegst du schon hin.“ oder „Alles nicht so schlimm.“ helfen meist nicht weiter.

Wie lange kann denn eine solche Tat ein Kind aus der Bahn werfen?

Mangel: Eltern sollten darauf achten, dass die Symptome nach sechs Wochen abgeklungen sind. Die wenigsten Kinder brauchen eine therapeutische Unterstützung. Der menschliche Organismus schafft vieles auch allein – vor allem, wenn die Familie unterstützend da ist. Sind die Symptome dennoch nach sechs Wochen noch da, sollten sie Kontakt mit einem Therapeuten aufnehmen. Ich würde aber nicht sagen, dass sich alle Eltern sofort bei uns melden sollen. Das halte ich für übertrieben.

Könnten Opfer in Lengerich eine posttraumische Belastungsstörung entwickeln?

Mangel: Das kann ich nicht genau sagen. Natürlich kann während der Geiselnahme eine posttraumische Belastungsstörung entstanden sein. Das hängt zum einen davon ab, wie sehr die Kinder und Jugendlichen Lebensgefahr wahrgenommen haben und zum anderen, wie sehr sie vorher in ihre Familien eingebunden waren.

Was meinen Sie mit „eingebunden“?

Mangel: Entscheidend ist, ob die Familie ein Ort der Verbundenheit und Geborgenheit oder ständiger Auseinandersetzungen ist. Gut ist, wenn Eltern ihren Kindern in den ersten Tagen nach einem solchen Erlebnis etwas Gutes tun. Es ist auch völlig in Ordnung, sie abzulenken.

Also am Wochenende gemeinsam ins Kino oder in einen Freizeitpark?

Mangel: Ja, Dinge, die einem Kind gut tun.