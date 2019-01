„ Wir beginnen umgehend mit den Rodungsarbeiten. Wir beginnen umgehend mit den Rodungsarbeiten. “ Reiner Günes

Abweichend von den bisherigen Informationen wird die Rampe, die das Gleis 6 barrierefrei erschließen soll, auf der anderen Seite des Südeingangs angelegt. „Wir beginnen umgehend mit den Rodungsarbeiten“, kündigte Günes im Gespräch vor Ort an. Warum auf der anderen Seite in dem Wäldchen vor Silvester gerodet worden ist, kann sich der Bauleiter auch nicht erklären. eine entsprechende Anfrage an den Eigentümer respektive die DB laufe noch.

Für die Rampe muss auch der Fahrradständer weichen. Auch in diesem Fall seien die Velo-Eigentümer frühzeitig, also mindestens 72 Stunden vorher, über die Baumaßnahme informiert worden.

Auf den weiteren Zeitplan für die Sanierung der Bahnsteige und den Einbau der Aufzüge – dafür wird ein Treppenschacht umgebaut – will sich Günes noch nicht im Detail festlegen. Wohl aber darauf, dass der Bahnhof in diesem Jahr eine Dauerbaustelle bleibt.