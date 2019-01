Wie die Polizei mitteilt, ist am Sonntag ein Mann verstorben, der bei einem Betriebsunfall in Wadersloh schwere Verletzungen erlitten hatte. Der 49-Jährige hatte am Freitagnachmittag auf einem Firmengelände in Wadersloh Reinigungsarbeiten an einem größeren Tank durchgeführt. Aus unbekannten Gründen kam es dabei zu einer Verpuffung.

Der Geschädigte erlitt durch die Explosion lebensgefährliche Verletzungen, denen er schließlich erlag. Ein in der Werkstatt anwesender Jugendlicher blieb unverletzt, er wurde von einem Notfallseelsorger betreut.

Die Polizei informierte für weitere Ermittlungen das Dezernat für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Münster.