Ein ungeklärter Todesfall in Gescher beschäftigt seit Samstagabend Polizei und Staatsanwaltschaft. Wie die Kreispolizeibehörde Borken, das Polizeipräsidium Münster und die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgeben, erhielt die Polizei Ahaus am Samstagabend um 18.50 Uhr den Hinweis auf einen möglichen Unglücksfall in einer Wohnung in Gescher. Gemeinsam mit den Rettungskräften betraten die Polizisten die Wohnung. Im Badezimmer fanden die Rettungskräfte dann den leblosen Körper.

„Ein hinzugerufener Arzt stellte eine Stichverletzung bei dem verstorbenen 48-jährigen Wohnungsinhaber fest", erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Sonntag in Münster. „Die Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben, sind derzeit ungeklärt, ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden."

Obduktion soll Todesursache klären

Eine Mordkommission hat bereits mit der Spurensuche und -sicherung begonnen. Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft zudem die Obduktion des Verstorbenen beantragt.

Erste Zeugen wurden von der Polizei schon befragt. Weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Polizei Münster zu wenden, Telefon 0251-275-0.