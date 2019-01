Keine Anzeichen von Reue

Nachdem er am 28. Mai 2108, wie berichtet, das Sorgerecht für die vier gemeinsamen Kinder an sie verlor, streckte der Kosovare die 30-Jährige in Gegenwart ihrer Familie mit einer Kugel aus nächster Nähe nieder. Vor den Augen der Kinder. Dann hatte seine Waffe womöglich eine Fehlfunktion.

Der Verteidiger des mutmaßlichen Mörders äußerte jetzt Zweifel an der Aussage der Tante. Sie hatte sechs Wochen nach der Tat in einem Brief an das Gericht von der Drohung berichtet. Dieser kam mit Hilfe der Schwester der Getöteten zustande, die selbst von einer Kugel aus dem Revolver des Mannes lebensgefährlich verletzt wurde.

Schlechtes über Anton B.

Auch ein weiterer Bruder der Getöteten weiß nur Schlechtes über Anton B. zu berichten. „Ich mochte ihn von Anfang an nicht“, sagte der 27-Jährige dem Gericht. Er habe seine Kinder zum Gehorsam gedrillt, sie geschlagen und immer wieder davon gesprochen, wie schön es wäre, als guter Moslem für seinen Glauben zu kämpfen und zu sterben.

„Ich bin auch ein Moslem“, erklärte der Bruder. „Aber so etwas steht nirgendwo geschrieben.“ Anton B. sei die gemäßigte Haltung der Familie ein Dorn im Auge gewesen. Seine Frau habe Kopftuch tragen müssen und irgendwann nur noch ausbrechen und „leben wollen, wie sie es vorher auch tat“, hatte die Schwester berichtet.

Fotos vor IS-Flagge

Der 38-Jährige wird in düsteren Farben beschrieben: als zunehmend radikalisierter, potenziell gewaltbereiter Islamist. Selbst, wenn die Familie des Opfers mit ihrer Darstellung tatsächlich übertreibt, wie es der Verteidiger anzunehmen scheint, liegt den Aussagen wohl doch ein sehr harter Kern zugrunde: Das zumindest legen andere Fakten nahe. Etwa die Fotos, die ihn sowie seine Kinder vor einer IS-Flagge zeigen.

Zudem soll der 38-Jährige auch seine von ihn geschiedene erste Frau sowie eine Tochter aus dieser Ehe mit dem Tod bedroht haben – weil ihm der Lebenswandel des Mädchens zu westlich erschien. Doch dass die Frau und die Kinder aus dieser, vor zehn Jahren beendeten Beziehung im Prozess aussagen, ist unwahrscheinlich: Sie berufen sich laut Gericht auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht.

Keine Anzeichen von Mitgefühl

Anton B. scheint die Verhandlung von seiner eigenen hohen Warte aus zu verfolgen. Nur hin und wieder schüttelt er den Kopf und grinst höhnisch. Anzeichen von Mitgefühl oder Reue zeigt er nicht. Zum Auftakt hatte er noch Tränen vergossen: Doch auch die schienen ihm selbst zu gelten.

Die Hauptverhandlung wird am 14. Januar fortgesetzt.