Großer Schock am Freitagmittag für die Bewohner des Hauses an der Sendenhorster Straße 28: Mit einem mächtigen Rums wurden sie aufgeschreckt. Der Fahrer eines Autos mit Kennzeichen aus Münster war in der Kurve, in der auch die kleine Kapelle steht, geradeaus in das Haus gefahren. Zuvor war er offenbar vor der Kurve nach rechts von der Straße abgekommen und hatte dort einen Hauswand touchiert. Beim Aufprall beschädigte der Fahrer nicht nur sein Fahrzeug schwer, sondern auch das Gebäude schwer.

Wie es zu dem Unfall kam, konnte die Polizei, die wie die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot vor Ort war, zunächst nicht sagen. Alkohol sei nicht im Spiel gewesen. Der Mann wurde schwer verletzt, war aber ansprechbar. Der Ortskern war für den gesamten Verkehr im Bereich der Sendenhorster Straße längere Zeit gesperrt.