Immer mehr Unternehmen setzen auf Nachhaltigkeit

Die deutsche Wirtschaft brummt. Im welt­weiten Vergleich exportieren seit Jahren einzig die USA und China in noch größerem Umfang Waren ins Ausland. Autos, Maschinen, Chemieerzeugnisse – vor allem hochtechnisierte Produkte und Spezialanfertigungen „made in Germany“ sind aufgrund ihrer hohen Qualität gefragt.

Dennoch ist die Summe der CO-Emissionen im Verhältnis zu jeder der anderen großen Exportnationen hierzulande eher niedrig. Das Erfolgsgeheimnis liegt im Megatrend Nachhaltigkeit, dem sich die deutsche Industrie weder entziehen kann noch will. Viele Unternehmen haben längst erkannt, dass neben ökologischen auch finanzielle Vorteile winken.

Ein Vorbild aus dem Münsterland

Ein Unternehmen, das als Vorbild vorangeht, sitzt im nörd­lichen Münsterland: die Firma Bischof + Klein aus Lengerich. Der mittelständische Hersteller von Verpackungen aus Kunststoff und technischen Folien ist ein gewachsener Familienbetrieb, der schon seit Langem Umweltberichte ver­öffentlicht. Unter Leitung von Nachhaltigkeitsmanagerin Angelika Kotscha arbeiten inzwischen 80 Mitarbeiter aus allen Abteilungen in kleinen Teams an diversen Projekten rund um das Thema Nachhaltigkeit.

„Die Frage ist, was wir heute ändern müssen, um in 50 Jahren gut im Markt positioniert zu sein“, erklärt Kotscha den Grundgedanken. Dieser lang­fristige Ansatz, kombiniert mit dem Willen, gute Konzepte kurzfristig umzusetzen, wurde 2014 mit dem CSR-Preis der Bundesregierung ausgezeichnet.

Ökologisch, ökonomisch, sozial

CSR steht für Corporate Social Responsibility, was so viel wie „Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung“ heißt. Um dieser gerecht zu werden, reicht es nicht aus, nur die Öko­bilanz eines Betriebs zu verbessern – auch wenn diese natürlich bei allen Nachhaltigkeitsfragen eine wesentliche Rolle spielt.

Es geht vielmehr um einen ganzheitlichen Ansatz, der die Verknüpfung ökologischer, ökonomischer und sozialer Standards in einem Unternehmen vorantreibt. Da das öffentliche Interesse an nachhaltig produzierten Produkten stark wächst, geben Hunderte deutsche Unternehmen einmal jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht heraus, der als Ausweis ihrer Bemühungen und Erfolge dient.

Das Ziel: Weniger Energie verbrauchen

In dem Bericht von Bischof + Klein können Interessierte beispielsweise nachlesen, dass das zentrale Element der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens die „Energievision 2020“ ist, die vor etwas mehr als sechs Jahren für die Werke in Lengerich sowie im bayrischen Konzell von Mitarbeitern des Unternehmens erarbeitet wurden.

Ziel war die Reduzierung des Energieverbrauchs an beiden Standorten um jeweils zehn Prozent. Dafür ist in Lengerich unter anderem eine neue Kältezentrale mit mittlerweile zwei Rückkühlwerken installiert worden. Der letzte offene Kühlwasserkreislauf, in dem viel Energie verloren ging, wurde 2015 geschlossen. Zudem hat die Firma Bischof + Klein über zehn Kilometer neue Rohrleitungen auf dem Werksgelände verlegt, um das Verbundsystem zu stärken.

Gasverbrauch um 21 Prozent reduziert

Dank einer neuen Energiezentrale mit Thermalölkessel und Wärmerückgewinnung aus der Abluftreinigungsanlage können verschiedene Produktionsbereiche mit bislang ungenutzter Wärme geheizt werden. „Dadurch haben wir alleine den Gasverbrauch für Trocknungsprozesse von 2016 auf 2017 um 21 Prozent reduziert. Das Entspricht CO-Emissionen in Höhe von 140 Tonnen“, schildert Kotscha die Fortschritte.

Im Münsterland gebe es „zahlreiche Betriebe, die in kleinerem Rahmen mit ähnlich gutem Beispiel vorangehen“, sagt Udo Westermann, Leiter des CSR-Kompetenzzentrums Münsterland. Die Einrichtung begleitet und berät kleinere und mittlere Unternehmen auf ihrem Weg zu einem nachhaltigeren Profil. Botschafter des Projekts sind Unternehmer wie Michael Radau, Vorstand der Superbiomarkt AG, und Magdalena Münstermann von der Bernd Münstermann GmbH & Co. KG. Sie helfen als Vertreter der lokalen Wirtschaft, den Nachhaltigkeitsgedanken mit guten Beispielen in die Region zu tragen.

Leuchtturmprojekte für die nachhaltige Entwicklung finden sich viele – auch abseits von Industrie und Handel. So achtet der Allwetterzoo in Münster bei jeder Neu- oder Umbaumaßnahme auf Energieeffizienz. 30 Prozent des gesamten Strom- und Wärmebedarfs werden inzwischen durch regenerative Energien abgedeckt. „So können wir seit zehn Jahren die Energieausgaben trotz steigender Rohstoffpreise halten“, sagt der Technische Leiter Dirk Heese. Was das konkret bedeutet, zeigt ein Blick auf die Zahlen: Hat der Zoo 1999 noch 11,1 Millionen Kilowattstunden Gas zum Heizen von Gehegen und Gebäuden benötigt, sind es jetzt nur noch 6,1 Millionen Kilowattstunden.

„Und das, obwohl wir in der Zeit ordentlich gewachsen sind“, sagt Heese stolz. Dass vor den Einsparungen große Investitionen stehen, dürfe man nicht vergessen. „Aber ­Klimaschutz ist auch Artenschutz“, gibt der Technische Leiter zu bedenken. Das exponierteste Projekt des Allwetterzoos sei der Umbau des Elefantengeheges gewesen. „Nun haben wir den ersten energieeffizienten Bullenstall für Elefanten in ganz Europa“, sagt Heese. Erreicht wird das durch Solarenergie, Isolierung und Erdwärme. Dafür wurde ein Teil des bunkerartigen Stalls extra unter der Erdoberfläche angelegt.

Gesundheitstage und Kochkurse

Während der Allwetterzoo vor allem im Bereich Ökologie große Fortschritte macht, setzt Bischof + Klein zusätzlich Maßstäbe bei hohen Sozialstandards. Das Unternehmen bietet nicht nur regelmäßig Gesundheitstage und Kochkurse für gesunde Ernährung an, es bezuschusst auch den Beitrag für ein nahe gelegenes Fitnessstudio sowie Jobfahrräder. Sogar Klettern, Bowling und Yoga-Kurse in der Mittagspause werden angeboten.

Zusammen mit den enormen Anstrengungen bei Aus- und Weiterbildungen und einem Wissensmanagement, durch das das Know-how ausscheidender Kollegen im Betrieb gehalten wird, führt dies dazu, dass der Fachkräftemangel bei Bischof + Klein zumindest aktuell keine Rolle spielt.

Denn die vielen Angebote des Betriebs kommen bei den Mitarbeitern an: „Teilweise erfreuen sie sich so großer ­Beliebtheit, dass gar nicht alle interessierten Mitarbeiter teilnehmen können“, sagt Angelika Kotscha. Kündigungen sind selten. Für den Arbeitgeber rentieren sich die Investitionen zudem in Form von gesünderen Mitarbeitern, weniger Fehltagen und einem höheren Teamgeist in der Belegschaft.

Udo Westermann erklärt: „Besonders mit Sozialstandards können die Unternehmen gute Leute in der Region binden und Unzufriedenheit vermeiden.“ Diesen Vorteil wollen immer mehr Unternehmer auch für sich nutzen.