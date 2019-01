74,5 Tonnen: Weltrekord geknackt

Während auf dem Gelände des Entsorgungsunternehmens Karec mehrere Dutzend Helfer im nasskalten Nieselregen aufgeregt umherlaufen, bleiben „Wiegemeister“ Christian Kempkensteffen und Rekord-Gutachter Olaf Kuchenbecker ganz entspannt. Sorgsam geht ihr Blick über das Anzeigefeld der großen Waage, auf Durchschriftformulare und den Taschenrechner, bis am Donnerstagnachmittag um 16.20 Uhr unumstößlich feststeht: Ingo Petermeier hat erneut seinen eigenen Weltrekord im Kronkorkensammeln gebrochen.

Acht Containerladungen im Gesamtgewicht von 74,5 Tonnen: Diese unvorstellbare Menge hat der 37-jährige Liesborner in Zusammenarbeit mit Nachbarn, Freunden und zahllosen Helfern aus ganz Deutschland sowie einigen Nachbarländern wie Österreich, Belgien und den Niederlanden zusammengetragen. Und das nicht allein, um sich Jahr für Jahr selbst zu übertreffen, sondern um primär Gutes zu tun. Die 7100 Euro, die Petermeier in diesem Fall „ersammelt“ hat, gehen ohne Abzug an die Patientenhilfe Darmkrebs der Felix-Burda-Stiftung. Deren Marketingleiter Frederik Burchert erfährt im fernen München nahezu in Echtzeit, was im Münsterland in den neun Stunden zwischen Verladebeginn und Endergebnis passiert.

Mit Olaf Kuchenbecker hat die Kronkorken-Community diesmal einen Experten an der Seite, der das Ergebnis gleich für die Nachwelt protokolliert. Seit fast zwei Jahrzehnten beschäftigt sich der Mann aus Hamburg mit Rekorden – Erst für das „Guinness-Buch“, wo er 2004 selbst mal einen aufgestellt hat, als er mit seiner Band „Cansas City“ in zwölf Stunden 26 Auftritte absolvierte. Vor gut 14 Jahren gründete er das Rekord-Institut für Deutschland. Als Juror fährt er nun durchs ganze Land und prüft Weltrekord-Kandidaten. So einen wie Ingo Petermeier hat er bislang noch nicht erlebt. „Es ist unglaublich, was er da auf die Beine stellt. Dahinter steckt eine unglaubliche Logistik“, lobt er.

Weltrekord im Kronkorkensammeln 1/63 Ingo Petermeier sammelte mit zahllosen Unterstützern Kronkorken zugunsten der Darmkrebshilfe. Foto: Christian Wolff

Der „Tag der Tage“ beginnt früh um 6 Uhr auf dem Hof Petermeier in der Bauerschaft Nuphusen. Die rund 20 Freiwilligen, die zum Teil aus Hamm, Ahlen und Sendenhorst, aber auch aus Bayern, Hessen und Baden-Württemberg angereist sind, packen schon vor dem Eintreffen der ersten Lkw-Ladungen mit Bigbags voller Kronkorken tatkräftig mit an. Während Ingo Petermeier gemeinsam mit Bruder Sven, der über die Spedition Stratkötter beste Kontakte für Schwergewichtiges hat, den reibungslosen Ablauf im Blick haben, kümmern sich Mutter Elisabeth und fleißige Damen um das leibliche Wohl der Akteure. Den ganzen Tag lang werden über 100 Gäste mit Brötchen, Würstchen, Kaffee und Kaltgetränken versorgt. Neben den geplanten Kronkorken-Lieferanten der „Außensammelstellen“ erscheinen immer wieder Privatleute oder Vereinsabordnungen auf dem Hof, um Tüten, Eimer und Kisten voller Kronkorken beizusteuern. „Es nimmt ja kein Ende“, staunt Kuchenbecker.

Ingo Petermeier kann sich noch gut erinnern, wie er vor sieben Jahren belächelt wurde. „Keiner konnte sich vorstellen, was man mit einem zwei Gramm schweren Wegwerfartikel bewegen kann“, sagt er. Inzwischen hat er mehrfach in Folge bewiesen, dass seine Kronkorkensammlung bares Geld für eine gute Sache einbringt.