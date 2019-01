Müll lockt auch Katzen an

Gronau -

Neben den Containern an der Sudetenstraße in Gronau, in die eigentlich nur Glas und Papier gehört, stapeln sich die Müllberge, Ratten und Katzen sind unterwegs. Das Problem ist gewaltig, eine einfache Lösung nicht in Sicht. Mitarbeiterinnen des Tierschutzvereins fanden jetzt in einem der Müllsäcke einen vermutlich totgeprügelten Kater.