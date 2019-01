„Da könnte ich mich ja mal bewerben und mitraten!“ Das hatte sich Leyla im Frühjahr gedacht – und eine Bewerbung losgeschickt. Es kam sogar eine Zusage, aber: Das ZDF informierte, dass nur eine Klassenbewerbung in Betracht käme.

Also musste Leyla mit allen Unterlagen und Formularen zu ihrer Klassenlehrerin Anne Ross-Siefen. Die sah es sportlich, nahm Rücksprache mit der Schulleitung und ab ging die Bewerbung der Klasse. Und so landeten Leyla und ihre Mitschüler Sofia und Jarno Ende Oktober in den Bavaria-Filmstudios in München. Dort wird „1, 2 oder 3“ aufgezeichnet.

Überall Kameras

Die Kids aus Rheine besichtigten die Filmstudios und probten den Ablauf von Spielshow und Aufnahme. „Wir durften nicht schummeln“, muss Leyla über den Hinweis immer noch schmunzeln. Aber: Das sei auch gar nicht möglich gewesen: Überall waren Kameras!

Zum Warm-up kam Moderator Elton dazu und unterhielt sich mit den Kindern. „Der ist richtig nett, lustig und cool“, sind sich die drei Mesumer einig. Dann kam die Quizshow, die ohne Unterbrechung aufgezeichnet wurde. Die Sendung war allen bekannt, aber das Thema „Coole Pinguine“ nicht. Gefragt sind im Quiz halt helle Köpfchen, cleveres Taktieren und flinke Beine – und kein vorbereitetes Könnerwissen.

Start gelang dem Trio perfekt

Der Start gelang dem Trio aus dem Münsterland perfekt. „Warum können Pinguine tauchen?“ Das wussten die drei Mesumer und ernteten für die Antwort die volle Punktzahl. Doch bei den weiteren Fragen holten die gegnerischen Teams aus Österreich und Italien auf. „Vor allem die Italiener waren stark“, erinnert sich Anne Ross-Siefen, die im Publikum mit den Eltern die Daumen drückte.

Wie das Abenteuer „Auftritt in der Quizshow“ endete, dürfen Leyla, Sofia und Jarno nicht verraten. Wer es wissen möchte, muss zugucken!