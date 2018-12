Die Feuerwehr war am frühen Morgen um 4.43 Uhr durch die Brandmeldeanlage der Bankfiliale am Grevener Damm in Emsdetten auf die Sprengung aufmerksam geworden. Der Automat des Geldinstituts befindet sich an der Außenwand einer Geschäftszeile, unmittelbar an einem Imbiss. Der Geldautomat ist bei der Sprengung vollkommen beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden im angrenzenden Lokal ist ebenfalls groß.

Der Bereich rund um den Automaten wurde abgesperrt, die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert. Die Fahndung nach den Tätern blieb zunächst ergebnislos. Nach ersten Schätzungen ist von einer deutlich im fünfstelligen Eurobereich liegenden Schadenssumme auszugehen, berichtet die Polizei.

Täter flüchtig

Unmittelbar nach der Sprengung leitete die Polizei eine Fahndung nach den Tätern ein. Derzeit liegen zu den Tätern noch keine Erkenntnisse vor.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415. Sie fragt: Wem sind gegen 4.40 Uhr oder bereits vorher auf dem Gelände verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat unmittelbar an dem Automaten oder an dem Imbiss verdächtige Beobachtungen gemacht?