In Dortmund entsteht ein Zentrum zur Entwicklung von Rettungsrobotern

Die Feuerwehr in Dortmund hat jetzt gemeinsam mit einem Dutzend Partnern aus Forschung und Industrie das Deutsche Rettungsrobotik-Zentrum (DRZ) aus der Taufe gehoben. Auf dem ehemaligen Industriegelände Phoenix West sollen „in den nächsten vier Jahren Robotersysteme entstehen, die Rettungskräfte in gefährlichen und unübersichtlichen Situationen unterstützen können“, erklärt Koordinator Dr. Hauke Speth.

Drohnen sind ein Forschungsfeld. In Dortmund hat die Feuerwehr die fliegenden Augen schon im Einsatz. „Sie ersetzen die Übersichtlichkeitslücke zwischen Drehleiter und Helikopter“, sagt Speth, benötigen aber noch einen Piloten. Dass sie in absehbarer Zeit zur Grundausrüstung der Helfer gehören werden, steht für den Feuerwehrmann außer Frage. Nur sollen sie, um wirklich effektiv zu sein, autonomer agieren können.

Bund förder DRZ mit zwölf Millionen Euro

Autonomie ist im DRZ ein zentraler Begriff. Der zweite lautet künstliche Intelligenz (KI). Das zweite bedingt das erste. Das erste wird angestrebt.

Für den Drohneneinsatz der Zukunft malt Speth mit Worten mögliche Szenarien in den Raum. Beispiel Hochhausbrand: Auf der Suche nach Lebenden könnten die fliegenden Helfer künftig ei­genständig Fenster abfliegen. „Zurzeit kontrollieren wir noch Fenster für Fenster mit der Drehleiter.“ Oder: Bei Großschadenslagen sollen sie sich vernetzen und autonom als Schwarm agieren.

Was beim Lufteinsatz in Ansätzen funktioniert, ist am Boden noch Zukunftsmusik. Als Lastenträger haben sich Roboter bereits im Einsatz bewährt. Als funktionale Rettungsroboter stehen sie aber gerade erst an der Startlinie. Inspektionsroboter „Hector“ beispielsweise kann mit seinem 3D-Laserscanner und seiner Wärmebildkamera Lagebilder bereitstellen. Löschroboter Octavia tut, was er soll, ist aber insgesamt noch eher langsam.

Know-how bündeln, Kompetenzen vernetzen und Entwicklung gemeinsam vorantreiben, um zeitnah die besten, weitgehend autonomen Ret tungsroboter zur Verfügung zu haben, die Trümmerfelder überwinden, Hitze aushalten, Gefahrstoffe erkennen, Hindernisse beseitigen und leicht mehrere Hundert Kilogramm schwere Lasten transportieren können. Mit diesem Ziel ist das DRZ Anfang Dezember angetreten. Mehrere Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind beteiligt, Brandschutz-Unternehmen und die Industrie. Damit der Praxisbezug und die Praktikabilität gewahrt bleiben, hat das In­stitut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie der Feu­erwehr Dortmund die Projektkoordination inne. Der Bund fördert das DRZ über vier Jahre mit zwölf Millionen Euro.

Maschinen lernen, besser zu werden

Kernstück des deutschlandweit einzigartigen Zen­trums wird ein sogenanntes Living-Lab sein, ein Reallabor auf der Industriebrache Phönix West. Dort lassen sich grundlegende Szenarien wie Feuer, Hochwasser, das Aufspüren von Gefahrstoffen sowie Einstürze und Verschüttungen realistisch nachstellen.

Hier sollen die Roboter künftig auf ihre Einsatzfähigkeit und Praxistauglichkeit getestet werden, hier können die Maschinen lernen, besser zu werden. „2020 wollen wir die ersten Modelle vorstellen“, sagt Speth.

Dass die Rettungsroboter auf Sicht den Menschen ersetzen können, glaubt der Branddirektor indes nicht: „Die eigentliche Menschenrettung bleibt Aufgabe von Menschen.“ Komplexe Situationen sofort erfassen, auf uner­wartet eintretende Veränderungen richtig reagieren könnten die Maschinen auch in absehbarer Zukunft nicht.