Vom Alten Fritz bis Lucky Luke

Mit Farben kennt sich Reinhard Günther aus. Schließlich ist er gelernter Maler und Lackierer, hat als selbstständiger Meister über Jahrzehnte seinen eigenen Betrieb geführt. Nachdem er diesen seinem Sohn übergeben hat, widmet sich der 75-Jährige seinem Hobby noch ausgiebiger. Und das hat auch mit Farben zu tun. Der Lüdinghauser bemalt Zinnfiguren. Natürlich hat er diese zuvor selbst gegossen und davor noch die Formen selbst hergestellt – echtes Handwerk also.

Begonnen hatte alles schon in Kindertagen. „Meine Mutter hat mir damals einen Kasten mit Nürnberger Zinn geschenkt – eine Musikkapelle.“ Die habe er bemalt. Dann habe sein Interesse aber über Jahre brach gelegen, bis es ihn vor gut dreieinhalb Jahrzehnten wieder gepackt habe, erzählt Günther.

Seither scheint er einem wahren Schaffensrausch verfallen zu sein. In Vitrinen, auf Schränken, Regalbrettern und Tischen legen dafür ganze Legionen an Zinnfiguren und Dioramen Zeugnis seines Hobbys ab. In den vergangenen Jahren hat der Lüdinghauser dabei unterschiedliche Phasen durchlebt. Fast naturgegeben habe er mit militärischen Zinnfiguren begonnen. So fehlt in der großen Sammlung der Preußenkönig Friedrich der Große ebenso wenig wie der Franzosen-Kaiser Napoleon oder der Sachsenherrscher August der Starke samt seinem üppigen Hofstaat.

All das ist natürlich akribisch und akkurat bemalt. Da stimmt alles bis auf den letzten Knopf der Uniform. Aber auch die Zeit der Ritter lässt Günther aufleben. Viele Dutzend Figuren umfasst die Darstellung eines mittelalterlichen Turniers mit Lanzenreitern, Schwertkämpfern sowie Tribünen für die hochadligen Zuschauer des Spektakels.

Vor ein paar Jahren hat er allerdings die Militaria hinter sich gelassen. „Ich stelle jetzt weihnachtliche und österliche Motive her“, sagt Günther. Ein Grund sei unter anderem, dass diese sich auf entsprechenden Märkten besser verkaufen ließen. Denn dazu hat er sich dann schließlich doch durchgerungen. Und dort ist er inzwischen regelmäßig vertreten: beim Adventsmarkt in Lüdinghausen, auf dem Markt der Hobbykünstler in der Burg Lüdinghausen, aber auch in Senden, auf dem Mühlenhof in Münster, in Karthaus und auf Schloss Cappenberg.

„Früher konnte ich mich von den Figuren nicht trennen“, erklärt er. Aber seine Nichte habe ihn dann doch überzeugt. Und letztlich freue es ihn, wenn am Stand jemand sagt: „Das ist aber schön geworden.“ Und so produziert Günther jetzt Weihnachtsmänner, Engel, Krippenfiguren und weihnachtlichen Schmuck. Mal radelt der rot gewandete Mantelträger auf einem Hochrad, mal ist er auf einer Harley unterwegs. Aber auch schmucke Weihnachtsbären gibt es, die sich als Baumschmuck wiederfinden.

Ein besonderes Faible hat der Maler für Fahrräder entwickelt. Da steht nicht nur die Darstellung des Laufrads des Freiherrn von Drais im Regal, sondern Hochräder bis hin zur modernen Renn-Leeze unserer Tage. Der Zinngießer stellt aber auch Motive auf Bestellung her. „Einmal wollte jemand ein Einhorn haben, in Pink. Das habe ich natürlich gemacht“, erzählt er. Auch die Comic-Figur des Westernhelden Lucky Luke hat er im Programm.

Inzwischen hat Günther rund 400 verschiedene Formen, aus denen er seine Figuren fertigt. Die meisten davon stellt er selbst her – aus einer Silikon-Kautschuk-Mischung. Die Ideen für seine Modelle liegen zwar nicht auf der Straße, aber: „Man hat ja ein bisschen Fantasie.“ Und so bringt er einiges auch aus dem Urlaub mit nach Hause. Wichtiger Impulsgeber ist auch der Besuch der Internationalen Zinnfigurenbörse in Kulmbach, die alle zwei Jahre stattfindet. „Dort hole ich mir Anregungen und auch neue Muster“, sagt Günther. Den nächsten Termin für August 2019 hat er schon fest im heimischen Kalender eingetragen.

Das Entscheidende nach dem Gießen der Zinnfiguren ist für Günther allerdings deren Bemalen. Da muss jedes winzige Detail stimmen. Auf seinem schmalen Arbeitstisch im heimischen Wohnzimmer stehen Dutzende kleiner Farbtöpfe und Pinsel mit hauchdünnen Härchen. Zum Bemalen setzt der 75-Jährige eine spezielle Lupe auf die Stirn, um punktgenau die feinen Pinselstriche zu setzen.

Wenn einem Besucher beim Anblick der kaum überschaubaren Menge an Zinnfiguren im Haus Günther der bewundernde Satz „Das ist ja Wahnsinn“ entfährt, entgegnet der Künstler selbst mit einem wissenden Lächeln: „Dieser Wahnsinn macht Spaß.“