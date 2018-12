Unbekannte Personen haben in der Nacht zu Samstag gegen 0.30 Uhr einen Feuerwerkskörper in den Briefkasten eines Einfamilienhauses an der Schmalbachstraße geworfen. Dabei wurden sowohl der Briefkasten als auch die Haustürüberdachung sowie ein Zaunelement beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 96 50 oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.