Borken/Düsseldorf -

Kein Zug, kein Ersatzbus: Fahrgäste der Nordwestbahn mussten in NRW am Wochenende häufig improvisieren. Viele kranke Lokführer brachten den Fahrplan durcheinander. Im neuen Jahr will das Unternehmen die Probleme rasch in den Griff bekommen.