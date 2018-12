Als stünde die Zeit still

Ein Arbeitsplatz, der viel zu erzählen hätte, wenn er denn reden könnte. Stellvertretend für den historischen Backofen aus den Jahr 1950 übernimmt Walter Behr das Reden. Was er beim Besuch in der Backstube berichtet, ist die Chronik zweier Familien – einer aus dem Münsterland und einer aus Schlesien, deren Wege sich vor Jahrzehnten gekreuzt haben.

In Epe beginnt die Geschichte mit der Gründung der Baumwollspinnerei Germania in den Jahren 1897/98. In der Nachbarschaft der neuen Fabrik entstehen in den folgenden Jahren südlich der Vennstraße zahlreiche neue Häuser, in denen die Textilarbeiter in der Nähe des Arbeitsplatzes ihr Zuhause finden. Ein Bäckermeister aus der altansässigen Familie Brefeld in Epe sieht und nutzt die Chance, in diesem neuen Siedlungsgebiet, an der Ecke Ahauser Straße/ Helenen­straße eine Bäckerei zu errichten. 1912 eröffnet er sein Geschäft, Herzstück der Bäckerei ist ein „Altdeutscher Backofen“ – natürlich holzbefeuert. Dieser Altdeutsche Backofen wird noch direkt beheizt, es gibt keinen getrennten Brennraum.

Von 1912 an wurden tagein, tagaus Brote und später auch andere Backwaren über die Theke im Verkaufsraum geschoben. Vermutlich war eher der gute alte westfälische Pumpernickel der Verkaufsschlager der Zeit, viel später waren dann mehr die helleren Kassler und Paderborner Brote gefragt. Während des Ersten Weltkrieges, während der Weimarer Zeit und der NS-Diktatur mit dem Zweiten Weltkrieg hat dieser Backofen zuverlässig das getan, wofür er gebaut worden war, auch in der Nachkriegszeit hat er noch gut funktioniert.

Aber 1950 war er dann doch in die Jahre gekommen. Ein damals hochmoderner Ofen wurde eingebaut. Und das, obwohl die Zukunft des Unternehmens eigentlich noch nicht gesichert war. Es gab in der Bäckerfamilie Brefeld eine tatkräftige Tochter Gertrud, aber keinen Sohn, der als künftiger Meister den Betrieb hätte weiterführen können.

Ortswechsel: Im oberschlesischen Gleiwitz wird Walter Behr geboren, bei Kriegsende muss seine Familie Halsüberkopf vor der herannahenden Front fliehen. Die Familie findet sich nach einigen Wirren in Thüringen wieder. Walter Behr wird Bäcker, am 19. Mai 1955 erhält er den Meisterbrief. Aber in der damaligen planwirtschaftlichen DDR gibt es keine Perspektive für jemanden, der sich als Handwerksmeister selbstständig machen will. Walter flieht in den Westen, kommt irgendwie nach Epe, lernt Gertrud Brefeld kennen, verliebt sich und heiratet sie („Das Beste, was mir im ganzen Leben passiert ist“). Und hat damit in den Bäckereibetrieb eingeheiratet, für den er in den folgenden Jahrzehnten die Verantwortung übernimmt.

Von da an steht er jeden Tag in der Backstube, produziert in dem 1950 durch seinen Schwiegervater neu gebauten Backofen Brote und Brötchen, die seine Gertrud im Laden vorne verkauft. Bis 1995 geht der Ofen nicht mehr aus, abgesehen von der Umstellung von Brikett- auf Ölbetrieb zwischendurch. Fast ein halbes Jahrhundert hat er funktioniert, der Backofen, jede Nacht neu gefüllt durch Walter Behr, damit seine Frau zur Ladenöffnung morgens die Verkaufsregale füllen konnte.

1995 erreicht Walter Behr das Rentenalter, der Betrieb in der Backstube wird eingestellt, 1999 wird auch der Edeka-Laden geschlossen. Geblieben ist der Backofen aus dem Jahre 1950, geblieben ist die Ladeneinrichtung aus den 70er-Jahren – Erinnerungen an eine vergangene Epoche von Handwerk und Handel.