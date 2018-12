Zusätzliche Busse und Bahnen im Münsterland

In den zusätzlichen Zügen gelten die regulären Ticketangebote. Für Kleingruppen bis 5 Personen empfiehlt sich insbesondere das „9 Uhr TagesTicket 5 Personen" des WestfalenTarifs. Der WestfalenTarif gilt in ganz Westfalen und zusätzlich bis Dortmund, Hagen, Witten, Schwelm und Willingen (Upland). Bei Fahrten über diesen Bereich hinaus ist das NRW SchönerTagTicket für 5 Personen die richtige Wahl.

Die Tickets für die Fahrt erhält man entweder am Fahrkartenautomaten am Bahnhof oder im Zug sowie an den bekannten Verkaufsstellen.

Alle zusätzlichen Züge werden von Kundenbetreuern begleitet, die den Reisenden mit Rat und Tat zur Seite stehen und unter anderem auch beim Fahrscheinkauf am Automaten im Zug unterstützen.

Zusätzliche Züge im Münsterland

Auf allen von Münster Hbf ausgehenden Strecken werden zusätzliche Spätzüge eingesetzt, die auf das Nachtbuskonzept der Stadt Münster abgestimmt sind. Weitere Zusatzverkehre gibt es auf der Strecke zwischen Rheine und Osnabrück sowie von Dortmund nach Coesfeld.

Pro Fahrtrichtung gibt es mindestens zwei zusätzliche Verbindungen auf folgenden Linien (RE=Regionalexpress, RB=Regionalbahn):

RE 2: Münster - Dülmen - Essen

RE 7: Münster – Hamm – Unna – Hagen – Wuppertal (– Köln)

RB 50: Münster - Lünen - Dortmund (weitere Fahrten Dortmund - Lünen durch die Linie RB 51)

RB 51: Dortmund - Dülmen - Coesfeld (in Dülmen Anschluss von und zum RE 2 aus Essen)

RB 61: Rheine – Ibbenbüren – Osnabrück

RB 63: Münster - Havixbeck - Coesfeld

RB 64: Münster - Steinfurt - Gronau

RB 65: Münster - Greven – Rheine (Weiterfahrt ab Rheine als RB 61 nach Osnabrück)

RB 66: Münster - Lengerich – Osnabrück

RB 67: Münster - Warendorf – Rheda-Wiedenbrück

RB 69/89: Münster - Hamm – Bielefeld / Paderborn

Die Linien RB 51, RB 63 und RB 64 verkehren umstiegsfrei von Gronau über Münster nach Coesfeld und vereinzelt weiter über Dülmen bis Dortmund. Auch die Linien RB 61, RB 65 und RB 66 sind in Rheine und Osnabrück ohne Zwischenhalt, so dass auch Hörstel und Ibbenbüren von Münster direkt erreichbar sind. Die RB-Linien RB69/89 fahren von Münster mit Umstieg in Hamm bis Bielefeld und Paderborn.

In Hamm, Wanne-Eickel, Dortmund und Essen bestehen zudem Anschlüsse zu weiterführenden RE-Linien beziehungsweise zu den dortigen Nachtverkehrsangeboten.

Busverkehr in Münster

Am Silvestermorgen starten die Busse in Münster um 5 Uhr im Samstagsfahrplan. Die Nachtbusse der Linien N80 bis N85 starten gegen 20:30 Uhr im Halbstundentakt. Über den Jahreswechsel legen sie zwischen 23:30 und 1 Uhr eine Betriebspause ein. Danach fahren sie weiterhin alle 30 Minuten und damit doppelt so häufig wie gewohnt. Die Abfahrten am Hauptbahnhof finden bis 8 Uhr jeweils zu den Minuten 5 und 35 statt.

Zudem bieten die Stadtwerke in der Silvesternacht Rückfahrten mit den Linien N81 und N82 – ohne Umstieg auf den Taxibus – nach Sprakel sowie Mariendorf und Gelmer an:

Die Linie N81 fährt auf den Fahrten, die um 1:05 Uhr, 2:05 Uhr, 3:05 Uhr und 4:05 Uhr am Hauptbahnhof starten, über Kinderhaus bis nach Sprakel. In Kinderhaus verkehren diese Fahrten ab Haltestelle Ermlandweg über Westhoffstraße, Wilkinghege, Idenbrockweg und Idenbrockplatz zur Brüningheide und fahren weiter über Kristiansandstraße nach Sprakel. Die Busse mit Abfahrt zur Minute 35 fahren den regulären Linienweg und enden in Kinderhaus an der Brüningheide.

Die Linie N82 fährt auf allen Fahrten zwischen 1:05 Uhr und 4:35 Uhr ab der Haltestelle Rudolf-Diesel-Straße weiter über Mariendorf und Sudmühle nach Gelmer.

An Neujahr, 1. Januar fahren die Busse nach Sonntagsfahrplan.

Alle Fahrzeiten der Busse in Münster finden sich auch in der Fahrplanauskunft auf www.stadtwerke-muenster.de und in der kostenlosen münster-app.