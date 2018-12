Mit zwei Löschfahrzeugen, einer Drehleiter, einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungswagen erreichten die Kräfte der Hauptwache binnen weniger Minuten den Einsatzort. Auch die Polizei rückte aus. Ein Trupp machte sich unter Atemschutz auf den Weg ins Innere des Hauses. „Wir haben schnell festgestellt, dass der Brand wohl von einem Geschirrspülautomaten ausgegangen ist“, sagte Einsatzleiter Uwe Geismann gegenüber unserer Zeitung. Glücklicherweise sei das Feuer durch die Aufmerksamkeit der Bewohner noch nicht weiter ins Gebäude vorgedrungen.

Erinnerungen an den schweren Einsatz in Dolberg am Tag vor Heiligabend wurden dennoch wach, als die Feuerwehrleute gleich zu Beginn erfuhren, dass sich noch eine Frau mit Hund im Gebäude befand. Diesmal ging jedoch alles gut aus: Die Bewohnerin und ihr Vierbeiner befanden sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Sicherheit. Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung musste die Frau jedoch ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Durch das schnelle Eingreifen hielt sich auch der Sachschaden in Grenzen. Um den beißenden Rauchgestank einzudämmen, wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt. Nach einer guten Dreiviertelstunde war der Einsatz beendet.