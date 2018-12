Angehörige hatten nach einem offenbar merkwürdigen Telefonat mit der 86-Jährigen am Dienstag den Rettungsdienst gerufen. Die Rettungssanitäter konnten gegen 17.25 Uhr allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen und alarmierten die Polizei.

Die Ermittlungen leitet Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. „Die Situation in der Wohnung deutete schnell darauf hin, dass der Tod des Mannes nicht auf eine natürliche Ursache zurückzuführen ist, sondern möglicherweise durch Gewalteinwirkung von außen herbeigeführt wurde“, erläutert er. Außer der gleichaltrigen Ehefrau und ihrem mutmaßlichen Opfer habe sich niemand in der Wohnung befunden. „Es gibt nach unseren Ermittlungen auch keinerlei Hinweise auf einen Einbruch in die Wohnung.“

Massive stumpfe Gewalteinwirkung

Als Todesursache stellten die Mitarbeiter im Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Münster massive stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Körper des 86-Jährigen fest. Noch steht allerdings nicht fest, ob der Mann mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen wurde, oder ob Fußtritte und Faustschläge, die ihn trafen, tödlich waren.

Inwieweit die tatverdächtige Ehefrau für ihre Tat auch schuldfähig wäre, steht derzeit noch nicht fest. Sie selbst hat in einer ersten Vernehmung vor Ort erklärt, dass sie ihren Mann nicht erschlagen habe, und dass sie sich selbst nicht erklären könne, was geschehen sei. Sie befindet sich in einer psychiatrischen Klinik.

Psychische Verfassung der Beschuldigten muss geklärt werden

Ein Schwerpunkt der Ermittlungen wird darin liegen, die psychische Verfassung der Beschuldigten zur Tatzeit und die genauen Hintergründe der Tat zu klären. Dazu wurde eine Mordkommission eingerichtet.