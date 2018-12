Dreiste Diebstähle von Grabschmuck

Wer macht so etwas? Es ist diese eine Frage, die sich Erika Sünnemann über die Weihnachtsfeiertage immer wieder gestellt hat. Denn als sie an Heiligabend das Grab ihrer verstorbenen Eltern Margot und Erwin auf dem Westfriedhof besuchte, war sie den Tränen nahe, zutiefst enttäuscht, schockiert und wütend. Die Emotionen übermannten sie. Der Grund: Ein Unbekannter – oder eine Unbekannte – hatte den kleinen Weihnachtsbaum samt Lichterkette entwendet, den Erika Sünnemann am Samstag zuvor liebevoll auf dem Grab ihrer Eltern platziert hatte.

Als Erinnerung an die vielen schönen gemeinsamen Weihnachtsfeste, sollte das Bäumchen über die Feiertage das Grab schmücken. Eine Idee, die ihr jemand pietätlos kaputt machte. „Als ich am Montag zum Grab kam, war auf einmal alles weg“, berichtet Erika Sünnemann im Gespräch mit der unserer Zeitung: „Das tut mir so weh, das können Sie sich gar nicht vorstellen.“

Wer macht denn so etwas? Diese Frage stellt sich auch Stephan Sünnemann: „Jemand ist auf das Grab meiner Großeltern getreten und hat feige und respektlos das Weihnachtsgeschenk meiner Mutter entwendet“, ist er schockiert. Es seien nicht zum ersten Mal Dinge von dem Grab entwendet worden. Bereits Weihnachten 2017 habe plötzlich die Lichterkette des Weihnachtsbaums gefehlt.

„ Das war das erste Weihnachten ohne meinen Vater. Und dann so was. Das war das erste Weihnachten ohne meinen Vater. Und dann so was. “ Katharina Kerßenfischer

Auch unabhängig von Weihnachten seien schon Vasen, Blumen und andere Dinge weggekommen. Mal teurer, mal günstiger. „Viel schlimmer als der finanzielle Schaden ist der emotionale Schaden“, berichtet Stephan Sünnemann, dass dieser jetzige Diebstahl seine Mutter aber besonders hart getroffen habe.

Den Täter zu fassen, dürfte schwierig sein. Doch darum geht es den Sünnemanns auch nicht unbedingt. Ihr Anliegen: Wenn jeder auf dem Friedhof etwas mehr aufpasst, trauen sich die Diebe vielleicht nicht mehr, Dinge von Gräbern zu entwenden. Prävention durch soziale Kontrolle.

Auf empörte Reaktionen stößt auch ein Post bei Facebook von Katharina Kerßenfischer. Sie musste an Heiligabend feststellen, dass das Grab ihres Vaters auf dem Südfriedhof „abgeräumt“ worden war: „Ich bin so sauer und enttäuscht, ich könnte heulen! Mein Sohn und ich haben für den Opa zu Weihnachten das Grab schön hergerichtet und dann das. Wir kommen gerade dorthin und alles spurlos verschwunden“, schreibt sie und liefert den Fotobeleg: Vorher ist das Grab geschmückt mit einem weihnachtlichen Herzchen und einem Engel, nachher ist beides weg.

„Das Herz haben wir ja tatsächlich später ein paar Gräber weiter gefunden“, berichtet die junge Frau im Gespräch mit der „AZ“ am zweiten Weihnachtstag, „aber das sah natürlich nicht mehr besonders schön aus. Und der Engel bleibt verschwunden.“ Katharina Kerßenfischer findet das einfach nur schäbig: „Besonders für meine Mutter war das so schwer. Das war das erste Weihnachten ohne meinen Vater. Und dann so was.“