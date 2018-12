Selbst entlang der Gräfte standen die Menschen rund um die Hauptburg, um Heiligabend bei dem Open-Air-Gottesdienst auf Burg Vischering dabei zu sein. „Mit so einem Ansturm haben wir nicht gerechnet“, gibt Markus Kleymann von der Kulturabteilung des Kreises Coesfeld unumwunden zu. Auch Benedikt Elshoff, Pfarrer von St. Felizitas, und seine evangelische Kollegin Silke Niemeyer räumten ein, es sei eher eine mutige Entscheidung gewesen, erstmals einen ökumenischen Weihnachtsgottesdienst unter freiem Himmel durchzuführen.

Nerv getroffen

Doch die drei Organisatoren hatten mit ihrer Veranstaltung offensichtlich einen Nerv getroffen – und Glück mit dem Wetter: Familien und Freundeskreise mit beiden Konfessionen nutzten die Gelegenheit, gemeinsam Weihnachten zu feiern. Menschen, die ansonsten mit Kirche vielleicht nicht mehr so viel anfangen können, kamen, weil sie der Ort interessierte. Und so war Heiligabend um 18 Uhr nicht nur der Innenhof der Vorburg sehr gut gefüllt. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst durch den Projektchor unter Leitung von Sylvia Lezius und die Brass-Band unter Leitung von Christof Niehoff.

Der Glaube an den Menschen

„Wir wollten mit der Kirche zu den Menschen kommen“, beschreiben Elshoff und Niemeyer ihre Idee, den Gottesdienst einmal aus der Kirche herauszubringen. So sprach Niemeyer in ihrer Predigt nicht nur die Gläubigen beider Konfessionen an, sondern alle Menschen, um ihnen die Weihnachtsbotschaft nahezubringen: Es gehe dabei weniger um den Glauben an Gott, als vielmehr um den Glauben an den Menschen, als Träger unveräußerlicher Rechte und einer ihm innewohnenden Würde, betonte die Pfarrerin.

Die gemeinsam gesungenen Weihnachtslieder, die feierliche Atmosphäre und nicht zuletzt ein abschließendes „Stille Nacht“, welches von den Bläsern aus den Fenstern der Hauptburg intoniert wurde, ließen hier und da Tränen der Rührung in die Augenwinkel steigen. Die Teilnehmer erlebten eine offene, fröhliche und zugängliche Kirche, die etwas zu sagen hat. Dazu braucht es offensichtlich kein Kirchengebäude und noch nicht einmal nach bestimmten Kriterien getrennt von einander Glaubende, sondern nur Menschen, die sich begegnen wollen – an so einem Abend.