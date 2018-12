Kleinbus landet in Graben: acht Leichtverletzte

Coesfeld -

Acht Menschen sind in der Nacht zum Sonntag in Coesfeld mit einem Kleinbus verunglückt und dabei leicht verletzt worden. Das Fahrzeug war auf der Bundesstraße 474 bei der Ortschaft Lette von der Fahrbahn abgekommen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen sagte.