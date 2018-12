„110“ ist nie die Polizei

Vor einer Woche machte ein dreister Diebstahl im Lambertusdorf Schlagzeilen: Falsche Polizeibeamte klingelten bei einem Ehepaar am Prillbach, verschafften sich durch Vorzeigen eines vermeintlichen Dienstausweises Zutritt zum Haus, um es angebliche nach Waffen durchsuchen zu wollen, und stahlen dabei den gesamten Schmuck samt Schatulle. Diesen Vorfall hatte die Polizei nun zum Anlass genommen, um noch einmal ausdrücklich vor falschen Kriminalbeamten – sei es an der Haustür oder am Telefon – zu warnen und machte deswegen mit der „Mobilen Wache“ am Walstedder K+K-Markt Halt.

„Falsche Polizeibeamte: Das Thema ist zwar eigentlich ständig in Zeitung, Fernsehen und Radio präsent, aber trotzdem fallen noch oft genug Personen darauf rein“, erklärte Carsten Soszynski von der Abteilung „Kriminalprävention/Opferschutz“. Polizeihauptkommissar Ralf Heidfeld ergänzte: „Viele sagen oft, dass ihnen so etwas doch nicht passieren könnte. Aber die Täter sind häufig sehr geschickt und oft psychologisch geschult. Um die Sinne der Bürger zu schärfen und um zu sensibilisieren, sind wir heute hier.“

Im Falle von falschen Beamten vor der Haustür empfiehlt die Polizei, immer misstrauisch zu sein. „Man sollte nach Möglichkeit telefonisch überprüfen, ob denn nun echte oder falsche Polizisten vor der Tür stehen“, rät Soszynski. „Ruhig die 110 anrufen und fragen: Sind das hier wirklich Beamte?“, fügt er hinzu. Die Leitstelle wisse darauf immer eine Antwort, weil alle Einsätze dort vermerkt sein würden. „Aber bitte, bitte nicht die Telefonnummer wählen, die einem vermeintlich von den Tätern vor dem Haus gegeben wird“, warnt er. „Da sind dann nur die Komplizen dran.“ Zudem gibt er den Tipp: Immer selbst die Nummer wählen.

Einem vermeintlich echt aussehenden Dienstausweis sollte die Bevölkerung ebenfalls misstrauisch gegenüberstehen. „Über das Internet gibt es heutzutage Möglichkeiten, um an gute Fälschungen zu kommen“, sagt Heidfeld.

Aber was ist zu tun, wenn auf einmal die falsche Polizei – gegebenenfalls erscheint im Display sogar die Rufnummer der örtlichen Dienststelle, des BKA oder die „110“ mit einer Ortsvorwahl – am Telefon ist? „Sofort auflegen“, raten die Beamten. „Wenn im Telefondisplay die Rufnummer der Polizei 110 zu sehen ist, dann handelt es sich nie um die Polizei“, betont Soszynski. Durch ausländische Telefondienstanbieter seien die Täter in der Lage, jede beliebige Rufnummer im Display des Angerufenen einzublenden. „Solche Anrufe treten in letzter Zeit vermehrt auch in Drensteinfurt und im ganzen Kreisgebiet auf und führen in der Bevölkerung zu Verunsicherungen“, berichtet Heidfeld. Falls sich der Anrufer als Polizeibeamter ausgebe, sollte man sich immer den Namen geben lassen und im Anschluss das Gespräch beenden. „Unmittelbar danach bei uns unter der 110 anrufen und den Sachverhalt schildern“, bemerkt Soszynski. Ebenfalls erklärte er, dass die Polizei telefonisch grundsätzlich keine Bankdaten wie Kontonummer oder Kontostand oder Inhalte von Schließfächern erfrage. „Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten“, weist er noch einmal nachdrücklich darauf hin.

Außerdem sollte unbekannten Personen niemals die Tür geöffnet und Unbekannten niemals Geld oder andere Wertsachen übergeben werden. „Die Polizei wird sie niemals auffordern, Wertsachen und Geld an vermeintliche Polizisten zu übergeben“, erläutert Soszynski. Er bittet darum, falls ein Bürger Opfer eines solchen Anrufes geworden sei, sich in jedem Fall an die Polizei zu wenden und Anzeige zu erstatten.