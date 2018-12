Ein Kiepenkerl für Wilsberg

Denn dieser Kiepenkerl gehört zu den festen Requisiten der Produzenten und wird jeweils zu den Filmaufnahmen in der Buchhandlung positioniert. Hergestellt wurde dieses aus Ton angefertigte Stück in der Töpferei Schäfer an der Grabenstraße.

Rembert Schäfer beherrscht eine der ältesten Handwerkstechniken der Welt: das Töpfern. Der Telgter ist zusammen mit seiner Mutter Lisa verantwortlich für die seit 130 Jahren im Familienbesitz befindliche Töpferei in der Innenstadt.

Entwurf von Waldemar Mallek

Wer Rembert Schäfer über die Schulter blickt, erkennt die Freude, die ihm sein Handwerk macht, die wohl auch in der Firmenphilosophie verankert ist. „Nur wer seine Arbeit gerne macht, kann auch schöne Dinge erschaffen,“ sagt der Telgter und lacht dabei sehr überzeugend.

Wilsberg: Mörderische Rendite 1/21 Georg Wilsberg (Leonard Lansink) und Anna Springer (Rita Russek) schmieden Pläne, auf einem Kreuzfahrtschiff nach Panama zu verreisen. Foto: ZDF/Thomas Kost

Ekki Talkötter (Oliver Korittke, l.) und Georg Wilsberg (Leonard Lansink, r.) geht es nicht bloß um die Rendite. Foto: ZDF/Thomas Kost

Wilsberg (Leonard Lansink) beobachtet, wie Hauptkommissarin Anna Springer und ihr Kollege Overbeck aus dem Haus der Wolffs kommen und davonfahren. Foto: ZDF/Thomas Kost

In Sachen Rentenfonds sieht es schlecht aus für Anna Springer (Rita Russek) und Georg Wilsberg (Leonard Lansink). Foto: ZDF/Thomas Kost

Bankangestellte Sigrun Moorkamp (Anna König) und Georg Wilsberg (Leonard Lansink) beobachten Jette Retzlaff und Uli Pape dabei, wie sie vor der Bank neue Kunden werben. Foto: ZDF/Thomas Kost

Wilsberg (Leonard Lansink, l.) soll für die Gattin von Bankfilialleiter Michael Wolff (Thomas Schmuckert) ein Buch aus seinem Antiquariat als Geburtstagsgeschenk besorgen. Foto: ZDF/Thomas Kost

Georg Wilsberg (Leonard Lansink, l.) klärt Vermögensberater Uli Pape (Simon Schwarz, r.,) über die Zukunftspläne von Sigrun Moorkamp (Anna König, 2.v.l.) und der Witwe Wolff (Sabine Vitua, 2.v.r.) auf. Foto: ZDF/Thomas Kost

Jette Retzlaff (Cornelia Gröschel) möchte Ekki (Oliver Korittke) von ihren Arbeitsmethoden überzeugen. Foto: ZDF/Thomas Kost

Alex (Ina Paule Klink) trifft Bankvorstand Arthur Siekmann (Michael Brandner) zu einem ersten Gespräch im Reitstall. Foto: ZDF/Thomas Kost

Vermögensberater Uli Pape (Simon Schwarz, i.) und Ekki (Oliver Korittke, r.) schauen der Spurensicherung bei ihrer Arbeit zu. Noch hat Pape gut lachen. Foto: ZDF/Thomas Kost

Wilsberg (Leonard Lansink) verhandelt mit Bordellbesitzerin Linda (Angelika Bartsch) über ein Beweisstück, das seine Ermittlungen voranbringt. Foto: ZDF/Thomas Kost

Vermögensberater Uli Pape (Simon Schwarz) stellt Jette Retzlaff (Cornelia Gröschel) ihren neuen Kollegen vor. Foto: ZDF/Thomas Kost

Bei Vermögensberater Uli Pape (Simon Schwarz, l.) kann Ekki (Oliver Korittke, r.) noch einiges über Gesprächstechniken und andere Tricks lernen. Foto: ZDF/Thomas Kost

Jette Retzlaff (Cornelia Gröschel) versteht ihren Job und verkauft Versicherungen wie am Fließband. Ekki (Oliver Korittke) kann da nur staunen. Foto: ZDF/Thomas Kost

Ekki (Oliver Korittke) fängt inkognito bei einem Vermögensberater als Junior-Berater an und erhält sogleich ein „Starterset“. Foto: ZDF/Thomas Kost

Alex Holtkamp (Ina Paule Klink) beobachtet zufällig ein geheimes Treffen ihres neuen Mandanten. Foto: ZDF/Thomas Kost

Ekki (Oliver Korittke, li.) fühlt sich unwohl dabei, dass Jette Retzlaff (Cornelia Gröschel) ausgerechnet Overbeck (Roland Jankowsky) als neues Opfer auserkoren hat. Foto: ZDF/Thomas Kost

Alex (Ina Paule Klink) erfährt im Gespräch mit ihrem neuen Mandanten Arthur Siekmann (Michael Brandner), worum es bei seinen Geschäften wirklich geht. Foto: ZDF/Thomas Kost

Overbeck (Roland Jankowsky, l.) kommt gegen Jette Retzlaffs (Cornelia Gröschel) findigen Charme einfach nicht an. Foto: ZDF/Thomas Kost

Wilsberg (Leonard Lansink, li.) nutzt Ekkis (Oliver Korittke) Tätigkeit im Finanzamt aus, um Bordellbesitzerin Linda (Angelika Bartsch) ein brisantes Beweisstück abzuschwatzen. Foto: ZDF/Thomas Kost

Jette Retzlaff (Cornelia Gröschel) vernichtet dubiose Unterlagen. Foto: ZDF/Thomas Kost

Er erzählt gerne über die Ursprünge des Kiepenkerls. Der feierte nämlich bereits seinen 70. Geburtstag. So lange ist es nämlich her, dass ein Gipsbauer aus dem Westerwald eine Gießform für die Töpferei Schäfer anfertigte, woraus dann diese Tonfiguren aus Keramik in großer Stückzahl als Spardosen entstanden. Denn der Clou dabei ist, dass die Figur ein Sammelbehälter für Kleingeld ist. Der 1998 verstorbene Münsteraner Bildhauer Waldemar Mallek hat das Motiv entworfen. Der Kiepenkerl wurde ursprünglich für die Spar- und Darlehenskasse gefertigt. Der Fuß der Tonfigur ist offen, weil dieser mit einem Schloss versehen werden kann.

Werke sind Unikate

Seit etwa 30 Jahren ist der Kiepenkerl übrigens nicht mehr allein: Eine „Kiepenfrau“ ist seinerzeit dazu gekommen. Rembert Schäfer berichtet, wie es dazu kam: „Um 1990 kam ein Kunde in unsere Töpferei und bat darum, den Kiepenmann um eine Kiepenfrau zu erweitern. Meine Mutter setzte diesen Wunsch um und schuf das entsprechende Werk“ – auch Appeltiene genannt.“ Auch hierzu gibt es seitdem eine Gießform und so könnten Kiepenfrau und Kiepenkerl auch heute noch in der Töpferei gebrannt werden.

Diese und alle anderen Werke, die geformt, getrocknet, dekoriert und gebrannt werden, sind Unikate. „Es ist immer spannend, wenn ich getöpferte Gegenstände aus dem Ofen nehme, denn jedes Produkt ist ein Unikat“, sagt Rembert Schäfer, bevor er sich mit Begeisterung seinem Handwerk widmet.