In der von den Männern angestrebten Berufungsverhandlung um eine gemeinschaftlich begangene gefährliche Körperverletzung, hat das Landgericht die im November 2016 vom Amtsgerichts in Tecklenburg nach dem Jugendstrafrecht verhängte Arreststrafe im Rechtsfolgenausspruch abgeändert.

Die jetzt erwachsenen und bisher nicht strafrechtlich in Erscheinung getretenen Angeklagten erhielten Geldbußen von 700 und 200 Euro, die sie an eine gemeinnützige Organisation zahlen müssen. Neben der Geldbuße von 200 Euro muss der Lengericher noch 50 Sozialstunden erbringen.

Es war im Dezember 2014, als eine Gruppe Jugendlicher aus Lengerich – zu denen auch die beiden Angeklagten gehörten – in Osnabrück auf einen etwa Gleichaltrigen trafen. Der Anklage zufolge soll die Gruppe nach zuvor gemeinsam gefasstem Tatplan den Osnabrücker angegriffen haben. Als der Schüler am Boden lag, wurde er mit beschuhten Füßen traktiert. Durch die körperlichen Übergriffe erlitt das Opfer Prellungen am Steißbein, an Rippen und am Ellenbogen. Weit schwerer noch waren die psychischen Folgen.

Vor dem Landgericht waren die Angeklagten geständig und zeigten Reue. „Einige aus der Gruppe waren 15 bis 20 Meter vorausgegangen. Als ich hinzukam, hatten die sich schon gestritten und geschlagen“, berichtete ein Angeklagter.

Die vom Vorsitzende Richter eingebrachte und erzielte Verständigung wurde von den Prozessbeteiligten mitgetragen, was schließlich zum geänderten Rechtsfolgenausspruch führte.