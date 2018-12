Auf Augenhöhe mit dem RRX

Mit Beginn des neuen Jahres starten in Ahlen die Arbeiten für den Umbau des Bahnhofs als Verkehrsstation mit barrierefreier Erschließung und die Erstellung der Regelkanten für den Rhein-Ruhr-Express (RRX). Diese sind nötig, um den Haltepunkt für den RRX fit zu machen. Dieser wird ab Dezember 2019 in Ahlen halten.

Die Arbeiten beginnen am Montag, 7. Januar. Der Bahnsteig an Gleis 6 wird – um stufenfrei in den Zug einsteigen zu können – auf eine Länge von 220 Metern verlängert und auf eine Höhe von 76 Zentimetern aufgestockt. Dieser Bahnsteig erhält einen barrierefreien Zugang vom Parkplatz über eine neue Rampe.

Die Bahnsteige an den Gleisen 1/2 und 3 erhalten jeweils einen neuen Aufzug, um einen barrierefreien Zugang zu den Bahnsteigen zu ermöglichen. Alle Bahnsteige werden mit einer neuen Beleuchtung und Beschallung ausgerüstet. Für eine bessere Kundeninformation sorgt ein neuer Zug-Info-Monitor, der an Bahnsteig 6 installiert wird. Hier werden auch zwei neue Wetterschutzhäuser installiert, die Reisende vor Wind und Regen schützen. Die bisherigen Treppenlifte werden zurückgebaut. Der Bahnhof erhält außerdem ein neues Wegeleitsystem. Eine neue taktile Anlage unterstützt Reisende mit Sehbehinderung auf dem Weg zum jeweiligen Bahnsteig.

Zur Betriebsaufnahme für die Anfahrbarkeit der Bahnsteigkanten durch den RRX im Dezember 2019 ist der erste Bauabschnitt schon abgeschlossen. Die Erstellung der Aufzüge bzw. die Erstellung der Rampe wird im Nachgang ab 2020 erfolgen.

Während der Bauphase müssen Teile des P&R-Parkplatzes gesperrt werden, teilt die Deutsche Bahn mit. Etwa ein Drittel der Parkplätze sowie der Fahrradunterstand stehen nicht zur Verfügung. Diese Fläche benötigen die Unternehmen ab 7. Januar während des Umbaus als Baustelleneinrichtungsfläche. Während der Bauphase gilt eine geänderte Wegeführung am Bahnhof. Reisende können sich an Aushängen über diese informieren. Die Deutsche Bahn bittet Reisende, diese zu beachten.

„Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte ist Baulärm nicht zu vermeiden“, heißt es in der Pressemitteilung. „Die Deutsche Bahn wird den Baulärm auf das unbedingt notwendige Maß beschränken und bittet die Anwohner um Verständnis für die mit den Arbeiten verbundenen Unannehmlichkeiten.“

Der RRX wird nicht nur auf der Kernstrecke zwischen Köln und Dortmund verkehren, sondern in Zukunft auch weit über die Rhein-Ruhr-Region hinaus Halt machen. Die RRX-Außenäste lehnen sich an die Stationshalte der heutigen Regional-Express-Linien an. Im Gegensatz zu den Stationen auf der Kernstrecke, wo der RRX normalerweise einen 15-Minuten Takt erhält, wird der RRX hier in einem 60-Minuten-Takt halten. An den Außenästen werden die angefahrenen Stationen fit für den RRX gemacht. So werden an rund 50 Stationen die Bahnsteige erhöht und verlängert, um einen leichten Einstieg in die neuen Fahrzeuge zu ermöglichen. Ebenso der barrierefreie Zugang wird sichergestellt.

Der Umbau der Stationen wird durch DB „Station und Service“ durchgeführt und überwiegend durch das Land NRW finanziert.