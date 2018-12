Noch am 10. Dezember hatte es in einem Flugblatt der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Sachen Maggi in Lüdinghausen geheißen „Keine Einigung in Sicht“. Das sah am Donnerstag (20. Dezember) dann anders aus. Da hieß es „Ausverhandelt“. In einem wahren Gesprächs-Marathon, der bis Donnerstag früh gegen 3 Uhr gedauert hat, einigten sich Nestlé-Unternehmensvertreter, Gewerkschaft und Betriebsrat des Maggi-Werks auf einen Haustarifvertrag für die Beschäftigten.

95 Stellen fallen weg

Bitterste Pille dieser Vereinbarung: 95 Stellen in der 370 Mitarbeiter starken Belegschaft werden abgebaut. Das entspricht der Zahl, die schon im Juni von der Nestlé-Zentrale in Frankfurt angekündigt und gefordert worden war. Der Stellenabbau solle allerdings ohne betriebsbedingte Kündigungen erzielt werden, betonte Hartmut Gahmann, der Pressesprecher von Nestlé Deutschland.

Vereinbart wurde allerdings eine Beschäftigungsgarantie für die verbleibenden Mitarbeiter bis zum 31. Dezember 2022. Zudem greife auch für Lüdinghausen der am Samstag in München erzielte Sozialtarifvertrag für die Nestlé-Beschäftigten (WN berichteten). Das sei bei allem Unmut über den Stellenabbau ein „sehr ordentliches Ergebnis“, sagte NGG-Gewerkschaftssekretär Manfred Sträter auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten. Und: Die Mischerei bleibt am Standort Lüdinghausen erhalten. „Wir erhalten so eine funktionsfähige Fabrik. Das wollten wir erreichen“, betonte der Gewerkschafter. Die Stellenreduzierung solle unter anderem durch Altersteilzeit, ein Freiwilligenprogramm sowie andere (Qualifizierungs-)Maßnahmen erreicht werden.

Bestandssicherung bis Ende 2022

In dem Vertrag enthalten ist zusätzlich ein abgestuftes Lohnplus in den kommenden drei Jahren sowie eine Einmalzahlung für das laufende Jahr. Auch würden bisherige „betriebliche Zulagen in tarifliche Besitzstände“ umgewandelt, so Sträter.

Diesem Paket, erklärte Sträter, müssten allerdings die in der NGG organisierten Maggianer noch zustimmen. Eine entsprechende Versammlung ist für den 8. Januar (Dienstag) im Werk terminiert. Anschließend werde das Ergebnis allen Beschäftigten präsentiert. Sollten die Gewerkschaftsmitglieder diesem Ergebnis nicht zustimmen, „dann hauen wir das in die Tonne“, sagte der Gewerkschaftssekretär. Danach bliebe nur noch eine Option: „Streik.“