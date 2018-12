In Almelo müssen sich derzeit mehrere Männer für verschiedene schwere Straftaten verantworten. Hauptverdächtige sind der Hengeloer Henri W. (37) und sein Bruder Maurits (24) aus Apeldoorn. Ihnen wird die Beteiligung am Brandanschlag auf einen türkischstämmigen Friseur in Enschede Anfang 2017 zur Last gelegt. Außerdem sollen sie Schüsse auf eine Bar und – im Mai 2017 auf der Eper Straße in Gronau – auf einen 45-jährigen Enscheder abgegeben haben. Die Opfer überlebten schwer verletzt.

Der mutmaßliche Auftraggeber der Anschläge, Simo. D., sitzt derzeit in einem deutschen Gefängnis. Er wurde wegen Drogenhandels im großen Stil verurteilt. Der anonyme Zeuge soll sich vor allem vor ihm und seiner Rache fürchten.

Der zuständige Richter in Almelo muss nun entscheiden, ob der Zeuge anonym seine Aussagen machen kann. Bei der Sitzung am Donnerstag handelte es sich um eine vorbereitende Sitzung. Inhaltlich soll der Prozess im März beginnen.