Das Wasser ruht im Cabrio

2018 war für die Gemeinde Senden und die DSBG, Betreiberin des Cabrio-Bades, ein absolutes Rekordjahr. Die Marke von 250 000 Besuchern jährlich wurde geknackt – genau 256 124 Gäste zählte die DSBG in den vergangenen zwölf Monaten. Zählt man die Schüler hinzu, waren es sogar 273 337 Schwimmer und Badenixen. Zum Vergleich: „Wir hatten vor elf Jahren, als wir das Bad eröffnet haben, mit 180 000 Besuchern pro Jahr maximal gerechnet“, sagt Volker Sowade vom zuständigen Gemeindeamt für Kultur und Sport.

Dass die Zahlen für 2018 – auch für die Verantwortlichen überraschend – so durch die Decke geschossen sind, hat seine Gründe. „Das hat natürlich mit dem für uns sehr guten Sommer zu tun, aber auch damit, dass etwa die Bäder in Dülmen und Werne zurzeit geschlossen haben“, führt Sowade aus. „Gut, dass es da das (Frei-)Bad an der Bulderner Straße gibt“, hat sich in den vergangenen Monaten offensichtlich so mancher gedacht.

Im Moment steht man jedoch auch beim Cabrio vor verschlossener Tür. Der Grund: Das Bad wird zurzeit wieder in Schuss gebracht. Die sogenannte „technische Revision“ mit Reinigungs- und Reparaturarbeiten hat am Montag begonnen und wird noch bis zum Jahresende durchgeführt. Erst am 2. Januar (Mittwoch) öffnet das Cabrio wieder seine Pforten.

„Das ist die vierte Revision seit 2007“, sagt Sowade. Bisher sei das Cabrio alle drei Jahre „runderneuert“ worden, von nun an soll das jährlich geschehen – immer in den letzten beiden Wochen des Jahres. Dann sei der Besucherandrang ohnehin nicht so groß. Und, so ergänzt Michael Siemann von der DSBG (Deutsche Sportstättenbetriebs- und Planungsgesellschaft), Betriebsleiter des Sendener Bades: Beim jährlichen Rhythmus würden auch die Arbeiten schneller vonstatten gehen, ergo das Bad nicht so lange geschlossen sein, wie bei den ersten drei Malen.

15 der insgesamt 23 DSBG-Mitarbeiter in Senden sind nun dabei, das Bad wieder auf Vordermann zu bringen – neben Facharbeitern von rund einem halben Dutzend Handwerksbetrieben. Die Agenda in diesen zwei Wochen ist umfassend: Sie reicht von der Wartung der Wassertechnik (Neubestückung der Filteranlage mit Aktivkohlefilter, Reinigung der acht Schwallwasserkammern) bis zur kompletten Reinigung in allen Bad-Bereichen. So werden unter anderem auch die Duschköpfe erneuert. „Wir machen alles, was im normalen Tagesablauf nicht möglich ist“, sagt Sowade. „Der Wasserkreislauf läuft ja sonst jeden Tag 24 Stunden durch“, ergänzt Betriebsleiter Siemann. „Diese Arbeiten können wir nur durchführen, wenn er unterbrochen ist.“

Das ist er nun – bis Neujahr. Am Tag danach heißt es dann wieder „Wasser marsch“. Und die Besucher aus Senden und Umgebung können wieder plümpsen gehen.