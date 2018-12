Gleich mit einer ganzen Reihe von Einbrüchen und Einbruchsversuchen hatte es die Polizei am Dienstag zu tun. Gegen 18.45 Uhr waren zwei unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus am Krüskamp eingebrochen. Als die sich im Wohnzimmer aufhaltende Bewohnerin Geräusche in der Küche hörte und nachschaute, sah sie die Einbrecher, die sofort die Flucht ergriffen.

Nur einen sprichwörtlichen Steinwurf entfernt waren Diebe am gleichen Tag in eine Doppelhaushälfte am Dr.-Siekmann-Weg einstiegen. Ihre Beute: eine Münzsammlung. Ebenfalls am Dienstag stellten Bewohner am Eichenweg mehrere Hebelspuren an einer Terrassentür und an einem Terrassenfenster fest. Und gegen 18.20 Uhr entdeckte ein Hausbesitzer an der Kleiststraße einen Mann in seinem Garten. Als der 48-Jährige den Unbekannten ansprach, flüchtete er. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass alle Fälle miteinander in Verbindung stehen“, teilt die Polizei mit.