Am Montag hatte ein Beamter des Landeskriminalamtes (LKA) als Zeuge berichtet, dass beide sich in die Ermittlungen zu dem vermeintlichen Hackerangriff auf das Smart-TV der Familie eingeschaltet hätten. Die SPD will beide darum als Zeugen im Untersuchungsausschuss vorladen.

„Es ist schon ein ziemlich ungewöhnlicher Vorgang, dass sich zwei Minister in Ermittlungen zu ihrer Kabinettskollegin einmischen“, sagte SPD-Obmann Andreas Bialas. Es gehe um die Frage, ob beide die Ermittlungen in die Länge gezogen hätten, obwohl die Spurenlage bereits nach wenigen Tagen eindeutig gewesen sei.

Der Zeuge hatte berichtet, während eines Ortstermins auf dem Hof Schulze Föcking in Steinfurt am 29. März – 14 Tage nach dem vermeintlichen Hackerangriff – habe Biesenbach den zuständigen Oberstaatsanwalt auf dessen Mobiltelefon angerufen. Zuvor hätten die Ermittler der Ministerin erklärt, dass ein Bedienfehler auf dem Tablet-PC ihrer Mutter die Quelle des unvermittelt auf dem Smart-TV der Familie laufenden Videos aus dem Landtag war.

Alle Geräte werden erneut untersucht

Was der Minister und der Staatsanwalt besprochen hätten, wisse er nicht, erklärte der LKA-Beamte. Man habe aber erneut alle Geräte zur Untersuchung mitgenommen. Die SPD will nun wissen, ob Biesenbach sich eingemischt hat. Denn noch Anfang März hatte er betont, dass er sein Weisungsrecht gegenüber Staatsanwaltschaften nur in allgemeinen Fragen oder bei schweren Rechtsfehlern ausübe.

Der LKA-Beamte sagt zudem aus, er selbst habe am 7. Mai dem Innenminister Reul und der Spitze von dessen Ministerium den Ermittlungsstand erläutert.

An diesem Tag hatte Schulze Föcking erstmals eingeräumt, dass es doch keinen Hackerangriff gegeben hat.