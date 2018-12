Autofahrer in ganz Deutschland müssen sich am Montagmorgen auf rutschige Straßen gefasst machen. Nach dem Niederschlag am Vorabend gibt es auf vielen Straßen überfrierende Nässe (Warnstufe 1 von 3), wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt. Die Glättegefahr soll bis zum späten Vormittag abnehmen, weil dann die Temperaturen steigen sollen.

Die Polizeidienststellen im Münsterland vermeldeten am Montagmorgen allerdings ein ruhiges Lagebild. Offenbar haben sich die Autofahrer an die teils winterlichen Straßenbedingungen angepasst.

Das sah am Vortag noch etwas anders aus. Am Sonntag ist es durch den einsetzenden Schneefall zu einigen Unfällen im Münsterland gekommen, vor allem im Kreis Steinfurt. Dort zählte die Polizei 13 Einsätze. Bei einem Unfall in Hörstel - ein Auto war auf schneeglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht - stellten die Beamten fest, dass beide Hinterreifen des Pkw in der Mitte der Lauffläche teilweise kein Profil aufwiesen.

Schwere Verletzungen zog sich eine 23-jährige Autofahrerin zu, die am Sonntagmorgen in Hopsten auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geriet. Ihr Pkw rutschte in den Straßengraben und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Die eingeklemmte Fahrerin wurde von der Feuerwehr befreit.

Eine weiße Fahrbahndecke der etwas anderen Art bereitete Feuerwehr und Polizei in Rüthen (Kreis Soest) Kopfzerbrechen. Tausende Liter Milch waren dort auf einer Straße festgefroren. Unbekannte hatten am Samstagabend die Ablaufhähne eines geparkten Milchanhängers geöffnet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer hatte den Anhänger abgestellt, um weitere Milch bei angrenzenden Bauernhöfen abzuholen. Als er zurückkam, hatten sich etwa 15 000 Liter über die Fahrbahn ergossen und waren bei Temperaturen von etwa Minus 4 Grad angefroren.