Der Lienener soll im April dieses Jahres in Ladbergen bei der Übergabe eines von ihm gekauften bebauten Grundstücks den einen der beiden Zeugen niedergeschlagen und getreten haben, als er am Boden lag, den anderen gegen einen Container geschubst haben. Zu der gefährlichen und der vorsätzlichen Körperverletzung kommt laut Anklage Sachbeschädigung in zwei Fällen. Der 40-Jährige soll den Motorroller des einen Zeugen um- und darauf eingetreten haben, zudem soll die Brille des anderen Geschädigten bei dem zweiten Vorfall zu Bruch gegangen sein.

Der Lienener widerspricht der Anklage vehement. Die beiden hätten Grundstück und Gebäude am Abend des Geschehens unbefugt betreten, weil er als neuer Eigentümer bereits am Nachmittag ein Hausverbot gegen den einen der Männer, der zuvor „unberechtigt als Mietnomade“ dort gewohnt haben soll, ausgesprochen habe. Er räumt ein, den Ladberger „weggeschubst“ zu haben, nachdem dieser ihm an den Hals gegangen sei, und das Duo später zum Tor „hinausgedrückt“ zu haben. „Ich habe ihn weder getreten noch geschlagen“, fährt er fort.

Das sehen die Mittdreißiger aus Ladbergen anders. Sie erinnern sich gut an den Tag, an dem abends die Übergabe stattfinden sollte und schildern das Geschehen aus ihrer Sicht sehr präzise. Der Angeklagte habe ihn zur Tür rausgedrückt und ihm eine Backpfeife verpasst, andere Männer hätten ihn geschlagen und getreten, nachdem er in einem Busch gelandet war, sagte der erste Geschädigte, der seinen Bekannten, den Sohn der früheren Eigentümerin, zu dem Übergabetermin begleitet hatte. Dieser sei ebenso attackiert worden wie sein Motorroller, der seit dem Einsatz des Angeklagten nicht mehr fahrtüchtig sei.

Ähnlich beschreibt der zweite Geschädigte, was sich am Tatabend abgespielt haben soll.

Der Version von der geplanten Übergabe am Abend erteilt der Angeklagte eine Absage. „Ich hab mich gefreut, dass er weg ist“, macht er deutlich, dass das Ganze für ihn nach der Erteilung des Hausverbots am Nachmittag schon abgeschlossen gewesen sei.

Seine Ausführungen bestätigt ein Freund, der am Abend Gast des Grillabends war, zu dem der Lienener eingeladen hatte. Weitere Zeugen könnten die polnischen Arbeiter sein, die im April mit Baumaßnahmen auf dem Gelände zugange und ebenfalls beim Grillen gewesen waren.

Am Freitagmittag warteten sie vergebens darauf, aussagen zu dürfen. Bereits bei der Belehrung wurde deutlich, dass nicht alle gut Deutsch sprechen und verstehen. Da die Vier bis Mitte Januar Heimaturlaub in Polen machen, eine Hauptverhandlung aber nur bis zu drei Wochen unterbrochen werden darf, setzte das Gericht für den 2. Januar einen „Schiebetermin“ fest, an dem nur der Auszug aus dem Bundeszentralregister verlesen wird. Am 18. Januar sollen die Zeugen dann unter Mitwirkung eines Dolmetschers aussagen.

Es ist nicht der erste Rechtsstreit, den der Angeklagte und der Sohn der früheren Eigentümerin des Geländes in Ladbergen sich liefern. Eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Auflage hatte der Lienener abgelehnt.