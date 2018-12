In dieser Woche wurden auf den elf bewirtschafteten Parkplätzen in der Innenstadt die alten, zum Teil defekten Parkscheinautomaten gegen neue ausgetauscht: am Rüschkamp-Parkplatz, an der Wolfsberger Straße sowie an der St.-Felizitas-Kirche, an der Freiheit Wolfsberg, am Ostwall, an der Turnhalle Mühlenstraße, hinter dem ehemaligen Kolpinghaus, auf der provisorischen Stellfläche an der früheren Kinderarztpraxis, an der Hermannstraße sowie auf den beiden Parkplätzen an der Volksbank. Rund 50 000 Euro hat sich die Stadt die neuen Automaten kosten lassen, teilte Fachbereichsleiter Michael Pieper mit.

Die Apparate bieten die Möglichkeit, per Bargeld oder EC-Karte zu bezahlen. Ab dem nächsten Jahr – geplant ist der Start für März – soll eine Entrichtung der Parkgebühren auch per App über das Smartphone sowie mit der LH-Karte möglich sein.