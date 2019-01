Beatrix Clement malt Bilder mit Bildungsfunktion

Beim Bassisten in der Rockband ist es ja so: Kaum jemand nimmt ihn bewusst wahr, aber ohne ihn fehlt ein wichtiges Teil im Gesamtgefüge. Und genau so ist es mit den Bildern von Beatrix Clement: Sie hängen im Museum, doch wahrgenommen werden sie eher unbewusst. Oft sind sie die Hintergründe für Schaubilder im münsterischen Naturkundemuseum.

Die 56-Jährige malt fast alles, was im Naturkundemuseum zu sehen ist. Egal, ob ein vier Meter hoher Wassertropfen gebraucht wird, ein sinkendes Fischerboot, ein Dinosaurier an der Wand oder ein Erklärbild zur Frage, wie die Raubdinosaurier ins Wasser kamen. „Dass ich so viele unterschiedliche Sachen machen kann, macht für mich diese Arbeit aus.“

Handwerk oder Kunst?

Vor 17 Jahren kam sie zum Museum. Als Handwerkerin oder Künstlerin? Da gibt sie eine Sowohl-als-auch-Antwort: „Ich habe einen Maler-Gesellenbrief“ – also Handwerk. „Danach habe ich Farbdesign und historisches Kulturgut studiert.“ Das klingt ein bisschen nach Kunst. Lange Zeit hat die Gronauerin uralte Wandbilder restauriert. „Da lernt man historische Techniken kennen.“ Manchmal kann sie die noch heute gebrauchen.

Bilder von Museumsmalerin Beatrix Clement 1/24 Vorne ein ausgestopfter Biber, der Fluss fließt im Hintergrund weiter: Die neuen Schaubilder leben vom Zusammenspiel von Vorder- und Hintergrund. Foto: Gunnar A. Pier

Auch diese fingierten Demo-Plakate hat Beatrix Clement gemalt. Foto: Gunnar A. Pier

Die Libelle kommt durch den Hintergrund besser zur Geltung. Foto: Gunnar A. Pier

Vier Meter groß: Diesen Wassertropfen malte Clement mit Hilfe eines Hubwagens. Foto: Gunnar A. Pier

Es geht um den Specht - zur Geltung kommt er auch durch den gemalten Hintergrund. Foto: Gunnar A. Pier

Es geht um den Fischreiher - zur Geltung kommt er auch durch den gemalten Hintergrund. Foto: Gunnar A. Pier

Es geht um den Vogel - zur Geltung kommt er auch durch den gemalten Hintergrund. Foto: Gunnar A. Pier

Der figürlich Wald setzt sich im Diorama fort. Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Es geht um den Vogel - zur Geltung kommt er auch durch den gemalten Hintergrund. Foto: Gunnar A. Pier

Es geht um den Vogel - zur Geltung kommt er auch durch den gemalten Hintergrund. Foto: Gunnar A. Pier

Auch dieser Weg setzt sich im Hintergrundbild fort. Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Beatrix Clement im Atelier: Hier malt sie kleinere Motive, viele Bilder entstehen direkt in der Ausstellung. Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: LWL/Steinweg

Foto: LWL/Steinweg

Foto: LWL/Steinweg

Foto: LWL/Steinweg

"Westfälische Artenvielfalt im Wandel"

Ihr jüngstes Projekt wird in der kommenden Woche der Öffentlichkeit vorgestellt: Das Naturkundemuseum hat die Dauerausstellung „Vom Kommen und Gehen – Westfälische Artenvielfalt im Wandel“ aufgefrischt. In vier Schaubildern wurden auch die Dioramen, rund 30 Jahre alt, neu gemalt. Dabei arbeitet Beatrix Clement eng mit den Präparatoren zusammen. Denn ihre Bilder erfüllen keinen Selbstzweck, sie kann sich hier nicht selbst verwirklichen. Vielmehr muss sie mit ihren großformatigen Bilder – wie der Bassist in der Band – dem Gesamtwerk dienen.

Also nimmt sie in ihren Malereien den Vordergrund auf. Der modellierte Fluss fließt im Hintergrundbild weiter, die Biber-Burg aus Zweigen steht vor einem gemalten Wald, und die aufgestellten Bäume setzen sich im Dio­rama fort.

Um so Hand in Hand mit Präparatoren, aber auch Schreinern und Elektrikern zusammen zu arbeiten, muss sie sich in die Themen „reinfuchsen“, wie sie sagt. Denn Ziel ist ja nicht nur, dass alles gut aussieht: Ihre Motive sollen helfen, Informationen zu vermitteln. Bilder mit Bildungsfunktion.

Daueraustellung im Naturkundemuseum Die Ausstellung „Vom Kommen und Gehen – Westfälische Artenvielfalt im Wandel“ ist der Grundstock des Nautrkundemuseums in Münster. Sie zeigt die Entwicklung der hiesigen Naturlandschaft. Gerade wurde sie neu gestaltet, noch ist sie geschlossen. Am 30. Juni wird sie wieder eröffnet. Mehr Informationen: www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de ...

Bilder enden im Müllcontainer

„Die meisten hier sind Originale“, sagt die Diplom-Designerin. Doch das führt auch zu einer gewissen Vergänglichkeit: Ist die Ausstellung ausgelaufen, verschwinden die Bilder in der Versenkung oder gar im Müllcontainer. „Ich komme ja aus der Restaurierung – da geht es darum, alles zu erhalten.“ Deshalb habe sie schon schlucken müssen, als beim ersten Mal ein Mitarbeiter ihre Bilder in Container-kompatible Teile kleingetreten hat.

Längst hat sie sich dran gewöhnt. Die nächste Ausstellung kommt bestimmt. Die dreht sich um Gehirne. Beatrix Clement fuchst sich gerade ins Thema rein.