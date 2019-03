Tischdekorations-Ideen für den Frühling 2019 - die wichtigsten Trends

Frische Farben mit verspielten Elementen

Die richtige Frühlingsdekoration besteht aus zarten und frischen Farben mit passenden verspielten Elementen. Zur Dekoration der Kaffeetafel eignen sich Blüten und Blumen in unterschiedlichen Formen und Variationen. Dabei kann es sich um Streudeko in Blütenform oder um frisch gepflückte Blumen aus dem Garten handeln. Inspirierende bunte Frühlingsdeko für jeden Anlass sowie Dekoartikel für Haus und Garten sind bei spezialisierten Händlern wie tischdeko-shop.de auch online erhältlich. Neben Margeriten und Gänseblümchen wirken auch täuschend echte Dekorosen, wenn sie in einer eleganten Vase präsentiert oder auf dem Tisch drapiert werden. Die frühlingshafte Tischdekoration wird mit Tischbändern in Grasgrün, Pastelltönen oder sonnengrellem Gelb zum optischen Hingucker. In dieser Frühlingssaison sind vor allem Farbkombinationen in Orange, Fuchsia und Grün sehr beliebt. Diese Farbarrangements passen zur Gartenparty und zu Familienfeiern wie Konfirmation, Verlobung oder Hochzeit.

Inspirierende Frühlingsdeko für den Innen- und Außenbereich

Eine frühlingshafte Tischdekoration sollte sich immer nach dem Anlass richten. Für einen Geburtstag oder eine Taufe eignet sich eine fröhliche Tischdeko, die um einige Windlichter mit Kerzen, die in der Dämmerung sanftes Licht spenden, ergänzt werden kann. Ein stilvoll gedeckter Tisch kann mit bunten Servietten in fröhlichen Trendfarben dekoriert werden. Bei einer Feier, die in den Wohnräumen stattfindet, sollte die Dekoration auf die Farbwelt und den Einrichtungsstil des entsprechenden Raumes abgestimmt werden. Für eine Hochzeit ist eine feine Tischdecke aus Damast, Leinen oder Halbleinen, die für ein festliches Ambiente sorgt, angemessen. Die Tischdekoration sollte bei jedem Anlass immer klar angeordnet sein. Eine symmetrische Anordnung von Deko-Objekten hilft den Gästen, sich ganz auf Essen und Trinken zu konzentrieren. Symmetrie wird von den meisten Menschen als harmonisch und beruhigend empfunden. Für eine gelungene Tischdekoration ist es sinnvoll, die Farbauswahl auf zwei bis drei Farben zu beschränken. Die Grundfarben der Tischdekoration sollten sich an der Farbe der Tischdecke orientieren. Eine aus zwei oder drei frischen Farben bestehende Dekoration spiegelt die Leichtigkeit des Frühlings wider und wird als fröhlich und positiv erlebt.

Bild: Katzenfee50 / pixabay