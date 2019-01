Wie das Wohnraumdesign unser Wohlbefinden beeinflusst

Bei der Wohnraumgestaltung individuelle Wünsche berücksichtigen

Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch bevorzugt eine andere Umgebung. Bei Raum-Blick gibt es deshalb Einrichtungsgegenstände für verschiedene Geschmäcker. Es macht sehr viel Spaß, im Sortiment zu stöbern und dabei immer wieder Neues und auch Ungewöhnliches zu entdecken. Vor allem junge, dynamische Menschen, die das Extravagante lieben, werden sehr schnell fündig. Originelle und zugleich genial konstruierte Möbel sind eine Bereicherung für den Wohnraum. Sie versetzen den Besucher in Erstaunen und verleihen Ihren vier Wänden das gewisse Etwas. Bei neuen Bauprojekten und bei der Gestaltung moderner Wohneinheiten spielen praktische Möbel im minimalistischen und dennoch optisch außergewöhnlich interessanten Design eine immer größere Rolle.

Dekoartikel für frischen Schwung

Auch bei der Wohnraumgestaltung ist oft weniger mehr. Sparsam eingesetzte Deko, dafür aber am richtigen Platz und in der passenden Ausführung erreicht oft mehr als ein überladen wirkendes Wohnzimmer. Wichtig ist, dass die Dekoelemente hochwertig und nicht billig oder gar kitschig wirken. Vor allem viele junge Menschen legen Wert darauf, etwas zu besitzen, was nicht jeder hat. Accessoires wie Schaukelstühle zur Ausstattung mit einem Fatboy, Türstopper im Nilpferddesign und extravagant gestaltete Kissen und Bücherstützen sind Hingucker, die die Exklusivität eines Wohnraums auf eine individuelle Weise unterstreichen. Dezent und nicht aufdringlich fesseln die Dekoelemente das Auge und beeinflussen dessen gesamte Sichtweise auf den jeweiligen Raum. Lampen, die mithilfe magnetischer Strahlung scheinbar schwerelos über dem Brett schweben wirken der Monotonie des Alltags effektiv entgegen und verleihen dem Wohnraum eine im wahrsten Sinne des Wortes magische Note.