Wie das Raumklima unser Wohlbefinden beeinflusst

Wie hoch ist die optimale Luftfeuchtigkeit?

Das hängt unter anderem von der Art des Raumes ab. Im Badezimmer ist der Feuchtigkeitsgehalt in der Luft gewöhnlich höher als im Schlaf- oder Wohnzimmer. Allgemein liegt die optimale Luftfeuchtigkeit bei etwa 40 bis 60 Prozent. Diese Werte gelten insbesondere für das Schlaf-, Kinder-, Gäste- und Wohnzimmer sowie für den Arbeitsbereich. Ein einmaliges Abweichen der Werte ist noch nicht bedenklich. Nur dauerhaft zu feuchte oder zu trockene Luft ruft Beschwerden hervor. Feuchte Luft führt häufig zur Schimmelbildung an den Wänden und zu Atemwegsproblemen. Auch zu trockene Luft reizt die Bronchien. Bauschäden sind ebenfalls eine Folge zu feuchter oder trockener Luft. Am besten besorgen Sie sich ein Hygrometer und messen den Feuchtigkeitsgehalt der Luft mehrmals am Tag. Ist die Raumfeuchtigkeit über mehrere Tage zu niedrig oder zu hoch, dann sollten Sie schnell handeln, um ein optimales Raumklima zu erhalten.

Luftbefeuchter und -entfeuchter sorgen rasch für Abhilfe

Beim Messen der Luftfeuchtigkeit ist es wichtig, insbesondere das Schlafzimmer einer gründlichen Kontrolle zu unterziehen. In ihm verbringen wir einen Großteil unseres Lebens. Außerdem geben wir beim Schlafen Wasserdampf an die Luft ab. Das Messen ist deshalb zum einen direkt vor dem Schlafengehen und zum anderen nach dem Aufstehen sinnvoll. Eine zu feuchte oder auch zu trockene Raumluft verursacht nicht selten Schlafstörungen und gesundheitliche Beschwerden, die insbesondere die Schleimhäute betreffen.