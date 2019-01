Was den Landhaus-Stil für junge Haushalte interessant macht

Hell und freundlich mit einem Hauch Antike

Mit dem Landhausstil als beliebtes Einrichtungskonzept steht eine gradlinige und unkomplizierte Form der Einrichtung zur Auswahl, die gerne etwas rustikaler ausfallen kann. Holz ist für Möbel das prägende Material, Farbwahl und Maserung lassen sich auf die eigenen Vorlieben abstimmen. Dunkles Holz in massiver Qualität ist genauso gefragt wie hell lackierte Naturhölzer, die sich an den skandinavischen Einrichtungsstil anlehnen.

Auch Ton, Keramik oder Rattan sind beliebte Materialien, die für eine Einrichtung im Landhausstil ausgewählt wird. Diese und weitere Naturmaterialien sind einfach und ästhetisch miteinander zu kombinieren. Dies erleichtert jungen Haushalten die Kombination von Möbeln und Dekorationen, um immer neue Wohnideen frei auszuleben. Nicht selten finden Kunsthandwerk oder selbst gemachte Dekorationen hierbei einen Platz und schmiegen sich in das Gesamtkonzept des Landhausstils ein.

Möbel und Accessoires aufeinander abstimmen

Für eine authentische und ansprechende Optik achten junge Haushalte auf Qualität und leben ihr Markenbewusstsein mit bekannten Designern und Produktserien aus. Über Onlineshops wie landhaus-shop.de lässt sich ein gezielter Blick auf Wohnideen im Landhausstil werfen, die Lust auf eine qualitätsbewusste Wohneinrichtung wecken. Möbel und Accessoires stehen hier von warmen Erdtönen bis zu kräftigen Farben zur Auswahl und treffen junge Stilvorlieben perfekt.

Durch die Bestellung über das Internet fällt auch der Preis attraktiver aus, wie es sich junge Haushalte bei der ersten Gestaltung einer eigenen Wohnung wünschen. Die frische Note auffälliger Muster und Designs wird dabei immer wieder mit hellem Weiß und leichten Stoffen kombiniert, die einen preiswerten Abschluss für den natürlichen und massiven Charme des Landhausstils schaffen.

Lebendige Einrichtung für alle Generationen

Mit modernen Möbeln aus Shops wie dem oben genannten lassen sich auch kleine Wohnungen sinnvoll einrichten. Diese werden bevorzugt von jungen Menschen bezogen, gleiches gilt mittlerweile auch für Senioren aus der gesamten Region Münsterland. Durch die offene und freundliche Optik des Landhausstils wirkt dieser nicht unnötig beengend und hilft dabei, den vorhandenen Wohnraum großflächig auszunutzen. Je kleiner die Wohnung ausfällt, umso eher sollten sich Liebhaber des Stils für helle Möbel entscheiden, die zusätzlich zur optischen Aufhellung beitragen.