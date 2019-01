Skandinavisches Design: Faszinierende Schlichtheit für den Wohnbereich

Authentische Möbel und Accessoires entdecken

Möbel aus unbehandeltem Holz und Objekte, mit denen sich der Alltag zwischen Küche und Wohnzimmer entspannt vereinfachen lässt, sind prägend für das skandinavische Design. Klare Linien vereinen sich mit kräftigen Farben, wie die authentischen Artikel aus spezialisierten Onlineshops wie scandinavian-lifestyle.de aufzeigen. Hier warten traditionsreiche Marken aus Schweden, Dänemark oder Norwegen, genauso wie moderne Designer mit neuartigen Ideen im skandinavischen Stil.

Auch beim Blick auf renommierte Auszeichnungen für beeindruckendes Design der letzten Jahre zeigt sich, dass junge Designer häufig von der Gradlinigkeit des skandinavischen Designs beeinflusst sind. Möbel und Accessoires in diesem Stil für die eigenen vier Wände auszuwählen, schafft somit ein Wohnambiente am Puls der Zeit, mit dem sich Tradition und Innovation beeindruckend miteinander vereinen lassen.

Was den skandinavischen Lifestyle so erstrebenswert macht

Deutsche Reisende, die in ihrem Urlaub eine skandinavische Nation bereist haben, werden die Ruhe und Gelassenheit der Einwohner Nordeuropas kennen. Hier wird wenig Pomp für ein glückliches Leben benötigt, was sich in der Einrichtung des Hauses und der Erledigung alltäglicher Dinge widerspiegelt. Mit Möbeln und Dekorationen im skandinavischen Stil lässt sich ein Hauch dieses Lebensgefühls auch hierzulande genießen.

Eine kühle Note muss hierbei nicht gefürchtet werden, wie sie dem Klischee des Nordeuropäers anhaftet. Im Gegenteil: Mit einem Blick in Shops wie Skandinavian Lifestyle zeigt, dass Farbe und dekorative Muster in den einzelnen Wohnräumen nicht zu kurz kommen. Holzmöbel werden häufig in hellen und freundlichen Farbtönen lackiert, in Küche und Esszimmer laden kraftvolle Farben zum Verweilen und Genießen ein.

Mehr für ein skandinavisches Wohngefühl leisten

Neben einer attraktiven Inneneinrichtung im Stile Nordeuropas können Sie mit kleinen Tricks ein zusätzliches Stück Skandinavien nach Hause holen. Sorgen Sie für ausreichend Wärme im Wohnraum, um ein angenehmes Ambiente zu erzeugen. Auch in der Küche passt die deftige Küche Nordeuropas mit Fisch perfekt zur Jahreszeit und stellt sicher, dass Sie Ihr Immunsystem für die Winterzeit stärken. Verwandeln Sie so Haus oder Wohnung in ein kleines Stück Skandinavien und finden Sie so im stressigen Alltag zur Ruhe.