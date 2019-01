Der Trend beim Teppich ist neu entfacht

Selten ist ein Produkt so gefragt, dass es zu Hause neue Plätze erobert. 2019 schafft das ausgerechnet der Teppich. Er kommt nach langer Pause zurück an die Wand, aber auch am Boden wächst seine Beliebtheit wieder. Ein Ausblick auf die Messe Domotex in Hannover.

Von dpa