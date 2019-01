Hundetraining für Zuhause – mit diesen 3 Tipps gelingt das Hundetraining in den eigenen vier Wänden

Auch, wenn es mal wieder einen Tag gibt, an dem gar nichts hinsichtlich eines effektiven Hundetrainings klappt, sollte man nicht den Kopf in den Sand stecken. Jeder Hund hat einen anderen Charakter und lernt schneller oder langsamer als andere Vierbeiner. Die Zahl der selbsternannten Hundetrainer in Deutschland ist weiter gestiegen. Dabei können Herrchen und Frauchen ein ebenso gutes Hundetraining im eigenen Zuhause auf die Beine stellen. Wir verraten Ihnen wie es funktioniert und geben Ihnen drei Tipps für ein vielversprechendes Hundetraining in den eigenen vier Wänden.

Tipp 1: Belohnungen sind das A und O

Am einfachsten können Hunde beim regelmäßigen Training lernen, indem Herrchen und Frauchen ein paar Leckerchen in der Tasche haben. Durch eine positive Konditionierung gelingt es Hunde sehr schnell einfache Kommandos wie „Sitz!“ und „Platz!“ beizubringen oder auf ihren Hundenamen zu hören. Doch sollten Hundehalter bei der Wahl der Leckerchen und Kausnacks auf den Hersteller achten. Viele Hundebesitzer setzen deshalb auf die Plattform von Hunde-Kausnacks, um den Vierbeiner mit hochwertigen Leckerchen zu belohnen. Um die Gesundheit des Hundes nicht zu gefährden empfiehlt sich deshalb ein Blick ins Internet.

Tipp 2: Zeitmanagement beim Hundetraining beachten

Besonders junge Hunde können sich oftmals nicht richtig konzentrieren, wodurch ein Training überaus schwierig zu gestalten ist. So empfiehlt es sich auf ein tägliches Zeitmanagement von 15 Minuten zu achten, bei den tägliche Übungen wiederholt werden können. Ebenso sollte man nicht von Null auf Hundert starten. Wenn der Hund begeistert alle Übungen absolviert hat, sollte man das Training abbrechen. Hier ist ein Schluss-Ritual wie eine Kuschelrunde oder das Spielen mit dem Lieblingsspielzeug ein gutes Ende der Trainingseinheit.

Tipp 3: Vor dem Hundetraining einen Spaziergang machen

Wenn man damit beginnen möchte seinen Vierbeiner zu trainieren, der Hunde allerdings nichts anderes im Sinn hat als zu toben und abgelenkt ist, sollte man einen Spaziergang mit dem Hund machen. Dabei kann der Hund sich austoben, ehe es danach an das spielerische Hundetraining geht.