Von der mobilen Datenerfassung in eine digitalisierte Zukunft?

Was ist mobile Datenerfassung?

Die mobile Datenerfassung, kurz MDE genannt, ermöglicht das Erfassen von Daten fernab des Computerarbeitsplatzes und bietet deshalb vor allem in der Lagertechnik sowie allgemein in Handels-, Produktions- und Industrieunternehmen enorme Vorteile. Mobile Endgeräte, üblicherweise Scanner, erfassen die Daten beispielsweise direkt im Lager zwecks der Wareneinlagerung und Warenentnahme. Hierfür stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung. Dazu gehören zum Beispiel die RFID-Technik und das Arbeiten mit dem Barcode. Dadurch werden unnötige Laufwege und Leerfahrten effektiv vermieden. Auch Medienbrüche fallen weg und es kommt kaum noch zu Übertragungsfehlern. Außerdem profitieren Sie von einer stets aktualisierten Datenbasis und einer Steigerung der Prozesseffizienz. Auch Einsparpotenziale lassen sich somit aufdecken und gewinnbringend nutzen. Es gibt Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, die Nachfrage nach technisch hochwertigem Equipment zu befriedigen. Taschen und Holster sowie Scannerhalter, Akkus und weiteres Zubehör für die mobile Datenerfassung bietet theracon-world.de, eine in Dortmund ansässige Firma. Neben zahlreichen Standardmodellen besteht hier die Möglichkeit, individuelle Lösungen zu finden und spezielle Kundenwünsche zu erfüllen.

Segen oder Fluch?

Während die heutigen Systeme der mobilen Datenerfassung von vielen Menschen als sehr nützlich angesehen werden, gibt es auch kritische Stimmen, die durchaus ihre Berechtigung haben. Dass die mobile Datenerfassung in den bereits genannten Bereichen Vorteile bietet, zweifelt kaum jemand an. Scanner finden unter anderem aber auch in der Veterinärmedizin Verwendung und dienen hier dem Auslesen von RFID-Chips, die Hunden, Katzen, Pferden und anderen Tieren unter die Haut gepflanzt werden und somit deren Identifikation ermöglichen. Es stellt sich hier die Frage, was die Zukunft bringen wird. Werden Personalausweise zukünftig durch Chips ersetzt? Die Technik würde dies bereits heute problemlos meistern. Ängste erzeugt außerdem der Gedanke an eine dem menschlichen Hirn überlegene künstliche Intelligenz.