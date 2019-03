Mailand (dpa/tmn) - In Mailand dürfen ab sofort keine Dieselautos mit den Abgasnormen 0, 1, 2 und 3 ohne Partikelfilter mehr fahren.

Auch Benziner mit Euro 0 seien seit dem 25. Februar 2019 nicht mehr erlaubt, informiert der ADAC. Die verkehrsbeschränkte Zone («Area B») umfasst nahezu das gesamte Stadtgebiet. Das Fahrverbot gilt den Angaben zufolge montags bis freitags von 7.30 bis 19.30 Uhr.

Die Regeln in der «Area B» sollen am 1. Oktober 2019 noch verschärft werden - dann werden auch keine Euro-4-Diesel ohne Partikelfilter mehr erlaubt sein, so der Autoclub.