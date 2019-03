Bootsurlaub - der Trend der nächsten Jahre

Bootsurlaub als Alternative zu Pauschalreisen

Bei der Planung eines Urlaubs beschäftigen sich die meisten Menschen mit Ferienwohnungen, Hotels oder Clubanlagen. An einen Bootsurlaub denken dabei nur wenige Touristen. Dabei bietet ein Bootsurlaub eine willkommene Abwechslung zum Cluburlaub und wartet mit einigen interessanten Vorteilen auf. Entscheidet man sich zum Beispiel für ein Hausboot, dann bekommt man einiges geboten. Das Boot kann als Unterkunft, Restaurant und natürlich auch zum Fortbewegen genutzt werden. Dabei muss man allerdings nicht auf den gewohnten Komfort einer herkömmlichen Wohnung verzichten. Beim Bootsurlaub wird den Gästen eine moderne Ausstattung mit allen Annehmlichkeiten für das tägliche Leben geboten. Zizoo – ein Service für Bootsurlaube bietet einen besonders guten Service für Bootsurlaube an. Hier finden Sie alles was Sie benötigen. In Abhängigkeit von der Größe des Bootes kann den Kunden praktisch alles angeboten werden. Küche, Wohnzimmer, ein großes Bad mit stylischer Badewanne und auch Unterhaltungstechnik ist auf Wunsch alles an Board.

Bootsurlaub an den schönsten Orten

Kein anderer Ort eignet sich wahrscheinlich so gut für einen Bootsurlaub wie Amsterdam. Hier findet man Hausboote an allen Ecken. Bei einem Bummel durch diese traditionsreiche Stadt trifft man entlang der Grachten auf die verschiedensten Boote. Uriger kann ein Bootsurlaub nicht sein. Viele Menschen haben den Traum einmal so zu leben. Doch dieser Traum kann mit einem Bootsurlaub Wirklichkeit werden. Egal ob für ein paar Tage oder mehrere Wochen. Alles ist möglich. Erkunden Sie Amsterdam vom Boot aus und genießen Sie abends die Idylle auf dem Wasser. Freiheit und Unabhängigkeit kann man nirgendwo sonst so real erleben wie auf einem Boot. Leichter und schöner ist es kaum mit einem anderen Urlaub möglich aus dem Alltag auszubrechen und die Seele baumeln zu lassen. Probieren Sie es aus. Sie werden begeistert sein. Aber auch in Deutschland gibt es interessante Ziele für einen Bootsurlaub.

Bootsurlaub in Berlin - heimisch auf der Spree

Es gibt wenige Reiseziele auf der ganzen Welt, die so beliebt sind wie die Hauptstadt von Deutschland. Von überall her strömen die Touristen nach Berlin und suchen nach Hotels und Wohnungen als Unterkunft. Dabei liegt die wunderschöne Spree doch so nah. Auch hier kann man einen Bootsurlaub machen und vom Boot aus die eindrucksvolle Stadt erkunden. Vor allem morgens und abends kann man die Natur auf dem Wasser genießen und den hektischen Alltag der Großstadt hinter sich lassen. Immer mehr Menschen entdecken diese einzigartigen Vorzüge des Reisens.

Sie möchten noch mehr unberührte Natur und Ruhe? Dann wäre ein Bootsurlaub in Schweden eine Option. Endlos weite Seen, malerische Landschaften und rote Blockhäuser warten auf die Urlauber. Vor allem mit einem Boot kann man dieses Land besonders gut erkunden. Dabei kann man bequem vom Boot aus aber auch bei Landgängen die Städte und Sehenswürdigkeiten erkunden.